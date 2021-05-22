ريبورتاج: الصليب الأحمر الإسباني في الخطوط الأمامية لنجدة المهاجرين القادمين من المغرب في سبتة

عمال من الصليب الأحمر الإسباني في سبتة الإسبانية لنجدة المهاجرين القادمين من المغرب. 21 مايو 2021 © صورة ملتقطة من الفيديو

في جيب سبتة الإسباني، المحاذي للمغرب، يبقى مئات ممن تسللوا عبر الحدود الأسبوع الماضي، وذلك بعد إعادة السلطات الإسبانية لمعظم المهاجرين الذين وصلوا بحر أو سيرا على الأقدام. ومن أبرز المنظمات الإنسانية التي تعتني بهؤلاء المهاجرين الذين يعتبر عدد كبير منهم من القاصرين، الصليب الأحمر الإسباني. هم أكثر من 1700 شخص يعملون مع الصليب الأحمر في سبتة، دون توقف منذ أيام لاستقبال الساعين إلى الهجرة. موفدو فرانس24 ثمين الخيطان ووسيم كورنيه وإريكا أولافاريا التقوا بأعضاء هذه المنظمة.