مقتل 14 شخصا جراء سقوط مقصورة تلفريك في شمال إيطاليا

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أشارت طواقم الإسعاف الإيطالية إلى مقتل 14 شخصا الأحد جراء حادث تحطم مقصورة تلفريك في منتجع ستريزا السياحي في مقاطعة بيمونتي شمالي البلاد. وينقل تلفريك ستريزا-موتاروني السياح والسكان من بلدة ستريزا الواقعة على بحيرة ماجوري، التي ترتفع ما يقرب من 1400 متر فوق سطح البحر، إلى قمة جبل موتاروني.

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قتل 14 شخصا الأحد جراء حادث تحطم مقصورة تلفريك في منتجع ستريزا السياحي في مقاطعة بيمونتي في شمال إيطاليا الأحد، وفق حصيلة جديدة غير نهائية لطواقم الإسعاف.

وأفاد جهاز الإسعاف عبر موقع تويتر أن "عدد الضحايا ارتفع إلى 14 قتيلا"، علما بأن حصيلة سابقة كانت أشارت إلى تسعة قتلى وإصابة طفلين في التاسعة والخامسة ونقلهما إلى المستشفى في حالة خطرة.

وينقل تلفريك ستريزا-موتاروني السياح والسكان من بلدة ستريزا الواقعة على بحيرة ماجوري، التي ترتفع ما يقرب من 1400 متر فوق سطح البحر، إلى قمة جبل موتاروني.

وأشار سيموني بوبيو المتحدث باسم خدمة الإنقاذ في جبال الألب الإيطالية بمنطقة بيدمونت إلى أن عربة التلفريك سقطت أثناء تحركها إلى أعلى الجبل، مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن تفاصيل حول جنسية أو أعمار الضحايا.

إلى ذلك، ذكر متحدث آخر باسم خدمة الإنقاذ أن الاتصال بخدمات الإنقاذ تم بعد منتصف النهار مباشرة، موضحا أن عربة التلفريك سقطت من نقطة عالية جدا وهي الآن محطمة في الغابة بالأسفل.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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