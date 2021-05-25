بيلاروسيا تؤكد وقوف حماس وراء الإنذار الكاذب بخصوص الطائرة والحركة الإسلامية تنفي بشدة

ا ف ب/ارشيف

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو (وسط) يتابع عرضا عسكريا في ذكرى العيد الوطني في مينسك في 3 تموز/يوليو 2018.

أعلن رئيس إدارة الطيران بوزارة النقل في بيلاروسيا أن الإنذار الكاذب الذي أدى إلى تحويل مسار طائرة كانت متجهة من اليونان إلى ليتوانيا لتحط في مينسك، كان يحمل توقيع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس. وسارعت الحركة الإسلامية لتكذيب ذلك إذ أفاد المتحدث باسم حماس بأنه لا علاقة "للحركة بالأمر". وأثار تحويل وجهة الطائرة غضب المجتمع الدولي إذ تهدد دول غربية بفرض عقوبات على هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، في حين أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيلاروسيا أن بلاده تصرفت وفقا للقوانين الدولية في مثل هذه الحالات.

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قالت بيلاروسيا الاثنين إن الإنذار الكاذب بوجود قنبلة على متن طائرة ركاب، والذي أدى لتحويل مسارها إلى مينسك حيث اعتقلت السلطات صحافيا كان على متنها، كُتب باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وكشفت السلطات عما قالت إنه نص الإنذار بوجود قنبلة فيما يسعى المسؤولون لتهدئة غضب دولي متصاعد إزاء ما وصفته دول غربية "بقرصنة دولة". وقال رئيس إدارة الطيران بوزارة النقل، تاليا ذلك النص، "نحن، جنود حماس، نطالب بأن توقف إسرائيل إطلاق النار في قطاع غزة. نطالب الاتحاد الأوروبي بسحب دعمه لإسرائيل في هذه الحرب". وتابع قائلا "هناك قنبلة على متن الطائرة. إذا لم تذعنوا لمطالبنا، فستنفجر القنبلة فوق فيلنيوس في 23 أيار/مايو".

ونفى فوزي برهوم المتحدث باسم حماس أي معرفة للحركة بالأمر أو وجود أي صلة بينها وبينه. وقال برهوم إن حماس "لا علاقة لها على الإطلاق". وأضاف "حماس لا تلجأ لتلك الأساليب والتي يبدو أنها من فعل جهات مشبوهة تهدف إلى شيطنة حماس وإلى إفشال التعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني ومع مقاومته المشروعة".

دفعت مينسك بطائرة حربية لترافق الطائرة التابعة لشركة رايان إير الأحد معلنة عن إنذار بوجود قنبلة على متنها تبين أنه كاذب بمجرد هبوط الطائرة في البلاد حيث اعتقلت السلطات الصحافي رومان بروتاسيفيتش الذي ينتقد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وتهدد دول غربية بفرض عقوبات جديدة على الجمهورية السوفيتية السابقة بسبب تحويل مسار الطائرة التي كانت متجهة من اليونان إلى ليتوانيا بينما كانت تحلق في أجواء بيلاروسيا.

وفي مينسك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن بلاده تصرفت بما يتفق مع القوانين الدولية وتلا مسؤول بارز في وزارة النقل ما قال إنه نص التهديد بتفجير قنبلة.

ودخل وقف لإطلاق النار بين المسلحين الفلسطينيين وإسرائيل يومه الرابع بعد قتال استمر 11 يوما وكان الأسوأ بين إسرائيل وحماس منذ سنوات.

وقال إيغور غولاب قائد قوات بيلاروسيا الجوية إن طاقم رحلة رايان إير اتخذ قرار تعديل المسار إلى مينسك من تلقاء نفسه وإن المقاتلة أُرسلت لمرافقة الطائرة بعدما غيرت اتجاهها إلى العاصمة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيلاروسيا إن بلاده ستضمن شفافية كاملة في القضية وستكون مستعدة أيضا للسماح لخبراء أجانب للمشاركة في التحقيق.

فرانس24/ رويترز

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