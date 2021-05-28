فيروس كورونا: وزارة الصحة البريطانية ترخص استخدام لقاح جونسون آند جونسون

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جرعات من لقاح جونسون أند جونسون ضد كوفيد-19 في مستشفى في جنوب افريقيا في 18 شباط/فبراير 2021

أضافت السلطات الصحية البريطانية الجمعة لقاحا رابعا لمكافحة جائحة فيروس كورونا بترخيصها استخدام لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة. وينضم هذا اللقاح، الذي طلبت منه بريطانيا 20 مليون جرعة، إلى منتجات فايزر وأسترازينيكا وموديرنا المستخدمة في البلاد.

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قالت وزارة الصحة البريطانية إن المملكة المتحدة رخصت الجمعة للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون الأمريكية ويُعطى بجرعة واحدة، مضيفة لقاحا رابعا إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة.

وصرح وزير الصحة مات هانكوك أن ترخيص اللقاح "يمثل دفعة جديدة إلى الأمام لبرنامج تطعيم المملكة المتحدة الناجح بدرجة هائلة، والذي أنقذ حتى الآن حياة أكثر من 13 ألف شخص، ويعني أنه بات لدينا أربعة لقاحات آمنة وفعالة تم ترخيصها لحماية الناس من هذا الفيروس المروع".

وأضاف أن الحكومة تأمل بأن "يلعب لقاح جونسون آند جونسون دورا مهما في الأشهر المقبلة"، في وقت يزداد إقبال الشباب على التطعيم جراء القلق حيال ازدياد الإصابات بالمتحوّر الهندي. وطلبت بريطانيا 20 مليون جرعة من اللقاح.

ينضم هذا اللقاح الذي اعتمدته الجمعة الهيئة البريطانية الناظمة إلى منتجات فايزر وأسترازينيكا وموديرنا المستخدمة في البلاد.

وأفادت وكالة الأدوية الأوروبية في نيسان/أبريل بضرورة إضافة تحذير بشأن احتمال تسبب لقاح جونسون بتجلطات دموية غير عادية وانخفاض عدد الصفائح الدموية، إلى المعلومات المرتبطة به بعد تسجيل حالات من هذا النوع في الولايات المتحدة.

وأظهر اختبار في الولايات المتحدة أن اللقاح فعال بنسبة 72 في المئة في منع حالات الإصابة المعتدلة إلى الخطيرة بفيروس كورونا.

فرانس24/أ ف ب

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