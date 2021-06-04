بريطانيا: سلالة دلتا الهندية الأكثر انتشارا في البلاد وسبع دول إضافية على"القائمة الحمراء" للسفر بينها مصر

أعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا الخميس أن أكثر سلالات فيروس كورونا انتشارا في البلاد هي سلالة دلتا، التي رصدت للمرة الأولى في الهند. كما قررت لندن إضافة سبع دول جديدة، بينها مصر على "القائمة الحمراء" للسفر، التي تدرج فيها وجهات يلتزم العائدون منها بالحجر الصحي بفندق، في مراجعة شملت أيضا حذف البرتغال من القائمة الخضراء.

إعلان اقرأ المزيد

قالت هيئة الصحة العامة في إنكلترا الخميس إن سلالة دلتا من فيروس كورونا، التي رُصدت للمرة الأولى في الهند، هي أكثر السلالات انتشارا حاليا في بريطانيا وقد تزيد احتمالات دخول المصابين المستشفى مقارنة بالسلالة ألفا.

مداخلة مراسل فرانس24 في لندن أنور القاسم بشأن الأوضاع الوبائية في البلاد 02:19

وأضافت الهيئة أن 5472 حالة إصابة جديدة بالسلالة دلتا جرى تسجيلها في أعداد الأسبوع الماضي، مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بتلك السلالة إلى 12431، مشيرة إلى أنها فاقت السلالة ألفا التي رُصدت للمرة الأولى في منطقة كنت في إنكلترا لتصبح الأكثر انتشارا في البلاد.

مصر ضمن "القائمة الحمراء" للسفر

وفي اليوم نفسه، قررت بريطانيا إضافة سبع دول من بينها مصر وسريلانكا إلى "القائمة الحمراء" للسفر، التي تدرج فيها وجهات يلتزم العائدون منها بالحجر الصحي في فندق، في مراجعة شملت أيضا حذف البرتغال من القائمة الخضراء.

للمزيد- السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا تقض مضاجع البريطانيين

ولم تضف بريطانيا أي دول للقائمة الخضراء التي لا تتطلب العودة منها الخضوع لأي حجر صحي لمكافحة كوفيد-19.

وقالت الحكومة البريطانية إن كل التغييرات التي تمت في القائمة ستدخل حيز التنفيذ الساعة 0300 بتوقيت غرينتش في الثامن من يونيو/حزيران.

عدد المصابين والملقحين

وأفادت بيانات رسمية بتسجيل 5274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد إصابات يومي منذ 26 مارس/آذار، فضلا عن 18 وفاة الخميس.

وأوضحت البيانات أن أكثر من 39 مليون فرد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات الواقية من الفيروس مضيفة أن نصف البالغين حصلوا على الجرعتين.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك