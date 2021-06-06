ألمانيا: المحافظون بزعامة ميركل يفوزون بآخر استحقاق محلي قبل الانتخابات العامة

© مايكل كابلير تصوير مشترك/ أ ف ب

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اجتماع أسبوعي للحكومة في مقر المستشارية في برلين في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

حقق محافظو "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" بزعامة أنغيلا ميركل الأحد فوزا مهما على "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في الانتخابات المحلية بولاية ساكسونيا-أنهالت. وحصد الحزب برئاسة أرمين لاشيت ما بين 35 و36 بالمئة من الأصوات، وفق استطلاعات الرأي أثناء الخروج من مراكز الاقتراع، فيما اكتفى "البديل من أجل ألمانيا" بما بين 22,5 و23,5 بالمئة من الأصوات. ويعد هذا الاقتراع هو آخر استحقاق قبل الانتخابات العامة.

إعلان اقرأ المزيد

نجح المحافظون بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل الأحد في تجاوز اليمين المتطرف في انتخابات محلية، حيث حققوا فوزا مقنعا في ولاية ساكسونيا-أنهالت، متخطين التهديد الذي كان يشكله حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وتعد هذه الانتخابات هي آخر استحقاق محلي قبل انتخابات عامة، ستكون الأولى منذ 16 عاما التي لا تخوضها المستشارة.

ونال حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" برئاسة أرمين لاشيت ما بين 35 و36 بالمئة من الأصوات وفق استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع، فيما نال "البديل من أجل ألمانيا" ما بين 22,5 و23,5 بالمئة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك