الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل ينجبان طفلة ويختاران لها اسم ليليبيث

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صورة أرشيفية التقطت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 للأمير هاري وميغان ماركل في حديقة قصر كينزغتنون.

أعلن متحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الأحد أن الزوجين رزقا بمولودة أنثى، اختارا لها اسم ليليبيث ديانا (مشتق من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة الراحلة ديانا). وللزوجين، اللذين تخليا عن ألقابهما الملكية مطلع 2020 ويعيشان حاليا في الولايات المتحدة، طفل ولد في 2019 اسمه آرتشي.

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رزقت ميغان دوقة ساسكس والأمير هاري بمولود أنثى، واختارا لها من الأسماء اسم ليليبيث ديانا، وهو اسم مشتق من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا والدة هاري.

وقال متحدث باسمهما الأحد: "من دواعي السرور أن يستقبل الأمير هاري وميغان مولودتهما ليليبيث ...".

وأضاف "ليلي ولدت يوم الجمعة 4 حزيران/يونيو في الساعة 11:40 صباحا تحت رعاية أطباء وطاقم مستشفى سانتا باربارا في سانتا باربارا بكاليفورنيا".

وقال الزوجان في بيان: "لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها جلالة الملكة التي تحمل عائلتها اسم ليليبيث. واسمها الأوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحل المحبوبة، أميرة ويلز".

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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