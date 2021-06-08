القضاء الدولي يرفض استئناف راتكو ملاديتش ويؤكد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة

حكم القضاة الدوليون في لاهاي الثلاثاء بتأييد قرار محكمة البداية في 2017 بالسجن مدى الحياة بحق الجنرال السابق راتكو ملاديتش المعروف باسم "سفاح البلقان"، وذلك في طلب الاستئناف الذي تقدم به القائد العسكري السابق لصرب البوسنة ضد الحكم السابق الصادر بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب البوسنة في الفترة ما بين 1992 و1995. وبذلك تكون المحكمة الدولية قد رفضت طلب ملاديتش بالاستئناف وأكدت إدانته لدوره في مجزرة سربرنيتشا.

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أكد القضاة الدوليون الثلاثاء في قضية استئناف القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب خلال حرب البوسنة بين 1992 و1995، الحكم السابق عليه بالسجن مدى الحياة.

وقالت آلية المحاكم الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي إن "غرفة الاستئناف تؤكد عقوبة السجن مدى الحياة بحق ملاديتش"، رافضة بذلك الاستئناف الذي قدمه الأخير المدان خصوصا بالإبادة لدوره في مجزرة سربرنيتشا.

فرار استمر 16 عاما

وتم توقيف ملاديتش في 2011 بعد فرار استمر 16 عاما، وبات العسكري السابق الموقوف في لاهاي، والذي عرف ببنيته القوية ونفوذه خلال حرب البلقان، اليوم كهلا مريضا يبلغ من العمر 78 عاما بحسب محاميه.

وبعد أكثر من ربع قرن على الحرب، لا يزال الجنرال السابق يعتبر بطلا في نظر العديد من صرب البوسنة، لكن اسمه سيبقى مرتبطا بجرائم الحرب في البوسنة من حصار ساراييفو إلى مجزرة سربرنيتشا حيث قتل أكثر من 8 آلاف رجل وفتى من المسلمين على أيدي قوات صرب البوسنة.

وعلى الرغم من تداعيات الجائحة، تجمع أقرباء الضحايا وبينهم منيرة سوباسيتش رئيسة إحدى جمعيات "أمهات سربرنيتشا" أمام المحكمة في لاهاي. وقالت في هذا الشأن "سنتوجه إلى لاهاي للتحديق مجددا في عيني الجلاد بينما يصدر الحكم النهائي بحقه".

ما دوره في مذبحة سربرنيتشا؟

واستأنف الدفاع والادعاء الحكم الذي برأت فيه المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة راتكو ملاديتش من جريمة الإبادة في عدة مناطق أخرى، وهو ما يشكل الجزء الأكبر من استئناف المدعي.

وطلب الدفاع عن ملاديتش تبرئته من تهم الإبادة التي أدت إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة مؤكدا أن لا أساسا لها من الصحة. ووفقا لمحاميه، ليس هناك علاقة بين الجنرال السابق وأعمال القتل التي ارتكبت في سربرنيتشا سنة 1995.

كما أكد ملاديتش الذي لا يزال يعتبر مدافعا عن الشعب الصربي من قبل العديد من صرب البوسنة، أنه انجر إلى النزاع رغما عنه منذ بداية حرب البوسنة (1992-1995) التي خلفت حوالي 100 ألف قتيل و2,2 مليون نازح.

وأجلت الجلسات التي كانت مرتقبة في مارس/آذار 2020، مرة أولى لأن ملاديتش خضع لعملية في القولون ثم مرة ثانية بسبب وباء كوفيد-19.

ويعتبر سن الجنرال السابق موضع جدل أيضا، إذ يؤكد أنه ولد في 12 مارس/آذار 1943 فيما تعتمد المحكمة تاريخ 12 مارس/آذار 1942.

ويعتبر ملاديتش أحد القادة الرئيسيين الذين خضعوا للمحاكمة أمام القضاء الدولي عن جرائم ارتكبت خلال الحروب في يوغوسلافيا السابقة، إلى جانب الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كارادجيتش الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2019، والرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الذي توفي في زنزانته في لاهاي بنوبة قلبية عام 2006 قبل انقضاء محاكمته.

فرانس24/ أ ف ب

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