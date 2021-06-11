المغرب يستنكر قرار البرلمان الأوروبي رفض استخدام المغرب لهجرة القصر "أداة للضغط السياسي"

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صورة لجيب سبتة على مضيق جبل طارق مأخوذة من مدينة الفنيدق المغربية في 29 آب/أغسطس 2020

أعرب البرلمان المغربي الجمعة عن استنكاره لقرار تبناه البرلمان الأوروبي بعد ضغوط من النواب الإسبان ويتهم المغرب باستخدام ملف الهجرة "كأداة ضغط سياسي". ووصف البرلمان المغربي ذلك القرار بأنه "ينطوي على العديد من الأكاذيب"، وشدد "على الوضع القانوني" لمدينة سبتة الواقعة شمال المملكة باعتبارها "مدينة مغربية محتلة".

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استنكر البرلمان المغربي الجمعة مضمون قرار تبناه نظيره الأوروبي يتهم المغرب "باستخدام ضوابط الحدود وللهجرة، وخاصة القصر غير المصحوبين بذويهم، أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد"، وذلك بعد تدفق آلاف المهاجرين مؤخرا إلى جيب سبتة الإسباني في سياق أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.

وقال مكتب مجلس النواب في بيان عقب اجتماع طارئ ليل الخميس الجمعة إن قرار البرلمان الأوروبي "ينطوي على العديد من الأكاذيب"، مشددا "على الوضع القانوني" لسبتة الواقعة شمال المملكة باعتبارها "مدينة مغربية محتلة".

وكان وصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر كثير منهم قصّر، إلى سبتة في منتصف أيار/مايو نتيجة تخفيف الرقابة على الحدود من الجانب المغربي، شكّل ذروة أزمة كبيرة بين الرباط ومدريد.

وتبنى البرلمان الأوروبي بأغلبية 397 صوتا الخميس قرارا اقترحه أعضاء إسبان وينص على أن "رفض استخدام المغرب لضوابط الحدود والهجرة، ولاسيما القصر غير المصحوبين بذويهم، يشكل أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد".

ويدعو النص الذي عارضه 85 نائبا أوروبيا النص بينما امتنع 196 عضوا عن التصويت، إسبانيا والمغرب إلى "العمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى عائلاتهم".

من جهتها أكدت وزارة الخارجية المغربية في بيان الجمعة أن "محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة"، معتبرة أن "المشكل يظل قائما مع إسبانيا طالما لم تتم تسوية أسباب اندلاعه".

واندلعت الأزمة الحادة بين الجارين بعد إدخال زعيم جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) المطالبة باستقلال الصحراء إبراهيم غالي إلى مستشفى في إسبانيا.

وتؤكّد الرباط أنّه دخل إسبانيا قادما من الجزائر "بشكل احتيالي وبوثائق مزورة وهوية منتحلة"، داعية إلى تحقيق "شفّاف" في ظروف استقباله، بينما تشدد مدريد على أنه تمت استضافته "لأسباب إنسانية".

وأضافت الخارجية المغربية أن المملكة "ليست في حاجة إلى ضمانة في إدارتها للهجرة وأن وضع الأستاذ والتلميذ لم يعد مقبولا"، مشيرة إلى إحباط "أكثر من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية وتفكيك خمسة آلاف شبكة تهريب ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها" منذ 2017.

وكان المغرب أعلن مطلع حزيران/يونيو أنه مستعد للتعاون مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي "من أجل تسوية نهائية" لمشكلة المهاجرين القاصرين الذين لا يرافقهم بالغون في البلدان الأوروبية.

فرانس24/أ ف ب

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