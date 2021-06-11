جونسون يلتقي بايدن في بريطانيا ويصف العلاقات بين البلدين بأنها "غير قابلة للتدمير"

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الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زوجته جيل ورئيس الوزراء البريطاني بويس جونسون مع زوجته كاري سيموندس في كاربس باي، بريطانيا 10 حزيران/ يونيو 2021.

ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة مسائل بينها التوتر في إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال أول لقاء مباشر بينهما في بريطانيا قبل انعقاد قمة مجموعة السبع. ووصف جونسون العلاقات البريطانية-الأمريكية بأنها "غير قابلة للتدمير".

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بعد أول لقاء له الخميس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل قمة قادة مجموعة السبع التي تبدأ الجمعة، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العلاقات البريطانية-الأمريكية بأنها "غير قابلة للتدمير".

وقال جونسون خلال مقابلة مع هيئة "بي بي سي" صباح الجمعة "إنها علاقة، يمكنكم القول إنها عميقة وهادفة، كما تشاؤون، علاقة غير قابلة للتدمير" مضيفا "إنها علاقة مستمرة منذ فترة طويلة جدا ولعبت دورا مهما في السلام والازدهار في أوروبا والعالم".

خلال لقاء الزعيمين الخميس وجها لوجه، ناقش جونسون وبايدن "25 مسألة" بالتفصيل، بما فيها التوتر الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية.

وقلل بوريس جونسون من استياء جو بايدن، الفخور بأصوله الإيرلندية، فيما يتعلق بمحاولات لندن إبطال "بروتوكول إيرلندا الشمالية" الذي يهدف إلى تجنب عودة الحدود مع إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، لكنه تسبب باضطرابات على صعيد التجارة بين البر الرئيسي لبريطانيا وإيرلندا الشمالية.

وأوضح أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وواشنطن و"كل الأطراف لديها مصلحة كبيرة في التأكد من أننا نحافظ على التناسق الأساسي لاتفاق الجمعة العظيمة" الذي أبرم في العام 1998 وأنهى الصراع الدموي في المقاطعة الخاضعة للحكم البريطاني الذي استمر ثلاث عقود. وتابع جونسون "أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك".

ما تفاصيل أول لقاء مباشر بين جونسون وبايدن؟ 01:49

كذلك أثار رئيس الوزراء المحافظ مع جو بايدن مقتل هاري دان في حادث سير تسببت فيه زوجة دبلوماسي أمريكي غادرت بريطانيا على وجه السرعة متذرعة بالحصانة الدبلوماسية.

وأوضح جونسون أن بايدن "يتابع عن كثب هذه القضية... كما تعلمون، لديه أسبابه الشخصية للتأثر الشديد بهذه المسألة"، إذ إن الرئيس الامريكي فقد زوجته الأولى وابنته البالغة من العمر عاما واحدا في حادث سيارة العام 1972.

وبحسب بوريس جونسون، فإن الصعوبة في القضية "تكمن في أن هناك حدودا لما يمكن للسلطة التنفيذية أن تفعله مع السلطات القانونية والقضائية، لكن الجانبين يعملان معا".

فرانس24/ أ ف ب

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