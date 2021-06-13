قادة مجموعة السبع يعدون بتأمين أكثر من مليار لقاح وتباين في المواقف من الصين

تناوب قادة دول مجموعة السبع الأحد على إلقاء خطابات خلال مؤتمر صحافي عقد في ختام قمة للمجموعة استمرت ثلاثة أيام. فأعلن رئيس الوزراء البريطاني تعهد قادة المجموعة بتوزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وتسريع الخطوات لمكافحة التغير المناخي. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فشدد في كلمته على أن "مجموعة السبع ليست معادية للصين"، بالرغم من وجود خلافات معها. لكن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أكثر حزما من الصين مشيرا إلى أن "الدول الديمقراطية تخوض تنافسا مع الحكومات الاستبدادية".

إعلان اقرأ المزيد

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد في ختام قمة مجموعة السبع التي استمرت ثلاثة أيام "نظرائه بالمساعدة في تحضير الجرعات اللازمة وتوفيرها من أجل تلقيح العالم بحلول نهاية العام 2022". وأضاف "لقد تعهد قادة الدول بتوفير أكثر من مليار جرعة" عبر التمويل أو آلية كوفاكس.

كما أعلن جونسون عن تعهد قادة دول مجموعة السبع بتسريع التصدي للتغير المناخي محددين لأنفسهم هدفا بخفض انبعاثات الدول من ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف بحلول العام 2030 كما زيادة المساعدات المالية للدول الأكثر فقرا. مضيفا: "أعلنا بوضوح أنه يتعين علينا أن نبدأ بتطبيق التدابير، ومساعدة الدول النامية في الوقت نفسه".

ماكرون: مجموعة السبع ليست معادية للصين

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد شدد على أن دول مجموعة السبع ربما يكون لها خلافات مع الصين حول قضايا مثل العمل القسري وحقوق الإنسان، لكنها ليست ناديا معاديا للقوة الاقتصادية الآسيوية.

وأضاف ماكرون أن "الصين منافس اقتصادي نتوقع منه الاحترام الكامل لقواعد (التجارة الدولية)".

بايدن: الدول الديمقراطية تخوض تنافسا مع الحكومات الاستبدادية

من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الديمقراطيات الغربية تخوض تنافسا مع الحكومات الاستبدادية، مضيفا: "نحن في تنافس، ليس مع الصين في ذاتها، بل مع الحكام المستبدين والحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم حول ما إذا كان يمكن للديمقراطيات التنافس معهم أم لا في القرن الحادي والعشرين الذي يشهد تغيرات على نحو سريع".

وفيما يتعلق بالصين على وجه التحديد قال بايدن "أعتقد أنكم سترون فقط الوضوح في التعامل مع الصين".

وتابع: "كما قلت بنفسي لشي جين بينغ فأنا لا أبحث عن صراع. وحيث نتعاون سنتعاون وعندما لا نتفق سأقول ذلك صراحة وسنتعامل مع الإجراءات غير المتسقة".

كما أشار بايدن إلى أنه يتعين على الصين السماح بدخول محققين لتحديد ما إذا كان ظهور فيروس كورونا كان طبيعيا أم نتيجة خطأ معملي.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "ينبغي أن يُسمح لنا بالدخول" مضيفا أن غياب الشفافية قد يولد وباء آخر.

إلى ذلك، تعهد بايدن أن يكون "واضحا بدرجة كبيرة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاتهما المرتقبة بشأن مجموعة قضايا تثير قلق الولايات المتحدة حيال موسكو.

ودافع بايدن عن قراره عدم الظهور علنا إلى جانب بوتين خلال اجتماعهما المرتقب الأربعاء في جنيف قائلا إن الأمر "ليس سباقا بشأن من يستطيع القيام بأداء أفضل في مؤتمر صحافي نحاول خلاله أن يحرج واحدنا الآخر. الأمر يتعلق بتوضيح موقفي بدرجة كبيرة بشأن ماهية شروط تحسين العلاقة مع روسيا. لا نسعى إلى نزاع".

ميركل تشيد بـ"زخم جديد" في مجموعة السبع مع وصول بايدن إلى الحكم

من جهتها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن وصول جو بايدن إلى البيت الابيض أعطى "زخماً جديدا" لأعمال المجموعة.

وقالت ميركل التي كانت علاقاتها صعبة جدا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للصحافة إن "انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة لا يعني أنه لن تعود لدينا مشاكل في العالم، لكن بات بإمكاننا العمل بزخم جديد لحلها".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك