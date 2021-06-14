فيروس كورونا: بريطانيا تؤجل رفع القيود المفروضة حتى 19 يوليو بسبب المتحور الهندي

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قررت بريطانيا إرجاء رفع آخر القيود المعتمدة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا لأربعة أسابيع إضافية بسبب ارتفاع الإصابات المرتبطة بمتحور دلتا الهندي. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يفضل انتظار 19 تموز/يوليو لفتح البلاد بعد أن كان من المقرر رفع القيود تماما في 21 يونيو/حزيران نظرا للتفشي السريع والمقلق لهذا المتحور. وتلقى نحو 80 بالمئة من البريطانيين البالغين جرعة واحدة من اللقاح ضد الفيروس.

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين أنه تم لأربعة أسابيع، حتى 19 تموز/يوليو، إرجاء رفع آخر القيود التي فرضت في بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات المرتبطة بالمتحور دلتا الذي ظهر أولا في الهند.

وقال جونسون "نحن قلقون جدا حيال المتحور دلتا الذي يتفشى بسرعة أكبر من تلك التي نصت عليها خارطة الطريق في شباط/فبراير" ولحظة إعادة فتح كاملة للبلاد في 21 حزيران/يونيو، مفضلا "الانتظار حتى 19 تموز/يوليو لمنح (الجهاز الصحي) الوقت الاضافي اللازم".

وأكد جونسون أنه اتخذ "القرار الصعب لأنه ليس بإمكاننا الاستمرار فيما ثمة إمكانية فعلية أن يتجاوز الفيروس اللقاحات وأن تنجم عن ذلك آلاف الوفيات الإضافية".

وتلقى حتى الآن نحو 80 % من البالغين جرعة واحدة من اللقاح في المملكة المتحدة فيما تلقى 57 % الجرعتين.

وبات الهدف الآن توفير جرعة واحدة لكل البالغين وجرعتين لثلثي البالغين بحلول 19 تموز/يوليو.

فرانس24/ أ ف ب

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