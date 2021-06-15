بكين تتهم الحلف الأطلسي بالسعي لـ"خلق مواجهات" ردا على "قلقه" حيال "التهديد الصيني"

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الرئيس الأمريكي جو بايدن متحدثا في قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل في 14 حزيران/يونيو 2021.

ردت بكين الثلاثاء على "قلق" قادة الحلف الأطلسي "حيال الطموحات الصينية" باتهام الحلف غداة قمة بروكسل بالسعي إلى "خلق مواجهات بشكل مفتعل" وإظهار "عقلية الحرب الباردة". وكان الحلفاء قد عبروا الاثنين في قمتهم بالعاصمة الأوروبية عن قلقهم تجاه "التهديد الصيني" ورأوا فيه "تحديات لأسس النظام الدولي".

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لم تتأخر بكين كثيرا في الرد على "قلق" قادة الحلف الأطلسي "حيال الطموحات الصينية"، إذ اتهمت الثلاثاء الحلف غداة قمة بروكسل بالمبالغة بـ"نظرية التهديد الصيني" والسعي إلى "خلق مواجهات".

ودعت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان الحلف الأطلسي إلى "النظر إلى نمو الصين بعقلانية، والتوقف عن المبالغة بـ’نظرية التهديد الصيني‘ بأشكال مختلفة، وعدم استخدام المصالح المشروعة للصين وحقوقها القانونية كذرائع للتلاعب بسياسات المجموعة".

واتهمت البعثة الحلف بإظهار "عقلية الحرب الباردة" وبالسعي إلى "خلق مواجهات بشكل مفتعل".

"تحديات لأسس النظام الدولي"

وكان قادة دول الحلف قد أعربوا في ختام قمتهم الاثنين في بروكسل عن قلقهم حيال روسيا وكذلك الصين. وأكد الحلفاء أن "طموحات الصين المعلنة وسلوكها المتواصل تشكل تحديات لأسس النظام الدولي المستند إلى قواعد، وفي مجالات لها أهميتها بالنسبة إلى أمن الحلف".

ورأت البعثة الصينية أن تعبير "تحديات لأسس النظام الدولي" الذي استخدمه الحلفاء "يشوه التطور السلمي" الذي أحرزته البلاد، والتي تملك رؤوسا نووية أقل بعشرين مرة مما تملكه الدول الأعضاء في حلف الأطلسي.

وحاول الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ التخفيف من وطأة الإعلان النهائي للقمة فقال إن "الصين ليست خصمنا أو عدونا. لكن علينا أن نواجه التحديات التي تطرحها الصين على أمننا".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "روسيا والصين تسعيان لزرع الشقاق فيما بيننا، لكن تحالفنا متين. حلف شمال الأطلسي موحد والولايات المتحدة عادت".

فرانس24/ أ ف ب

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