البريطاني كريم خان يتولى مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

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تولي البريطاني كريم خان، 51 عاما، الأربعاء مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي الهولندية، إثر أدائه القسم الذي تعهد خلاله بالعمل "بشرف وأمانة وحياد ووفقا لما يمليه الضمير".

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"أتعهد رسميا بأن أمارس مهامي وسلطاتي كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد ووفقا لما يمليه الضمير"، بهذه الكلمات عبر المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان الأربعاء عن خدمة هذا المنصب بما يلزم من مسؤولية أثناء أدائه اليمين.

ويبلغ خان 51 عاما من العمر، وتواجهه تحديات كبيرة مطروحة أمامه في محكمة لاهاي الدولية، تشمل تحقيقات مرتبطة بالأراضي الفلسطينية وأفغانستان والفلبين.

وانتخبت الدول الأعضاء في المحكمة خان في شباط/فبراير لولاية مدتها تسع سنوات على رأس المحكمة الجنائية الدائمة الوحيدة في العالم.

وبات في أيدي محامي الدفاع السابق لدى المحكمة قضايا عديدة خلفتها المدعية السابقة فاتو بنسودة التي وسعت نشاط المحكمة إلى درجة كبيرة، أدت إلى تعرضها لعقوبات أمريكية رافقتها في الوقت ذاته إخفاقات عديدة.

وسبق أن قاد خان تحقيقا أمميا خاصا بشأن تنظيم "الدولة الإسلامية" كما أنه مثل سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، في المحكمة الجنائية الدولية.

فرانس24/ أ ف ب

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