مباشر: نشرة خاصة حول القمة التاريخية بين بايدن وبوتين في جنيف

كلمة لبوتين بعد انتهاء القمة مع بايدن. 16 حزيران - يونيو 2021

تابعوا مباشرة على فرانس24 نشرة خاصة حول القمة التاريخية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف، تتضمن تغطية لكلمتي الرئيسين في ختام لقائهما وتحليلات مع ضيوف مختصين. يبحث الرئيسان ملفات متنوعة في وقت يتفق الطرفان على أن العلاقات بينهما في أدنى مستوياتها فيسعيان إلى تخفيف حدة الخلافات ومحاولة إيجاد أرضيات تفاهم. وتذكر قمة اليوم العديد بلقاء رونالد ريغن وميخائيل غورباتشوف في 1985 العام الذي شهد بداية ذوبان الجليد في الحرب الباردة، فيلقبونها بلقاء "السلم البارد".

إعلان اقرأ المزيد

- بوتين: "لا أساس" للمخاوف الأمريكية بشأن عسكرة الوجود الروسي في القطب الشمالي.

- بوتين: متأكد من أنه ينبغي علينا التعاون في القطب الشمالي.

- بوتين: روسيا تريد الالتزام التام بالقوانين الدولية بشأن الطريق البحري الشمالي.

- بوتين: اتفقنا على بدء محادثات بشأن التغييرات المحتملة لتوقيع معاهدة أسلحة الجديدة.

- بوتين يعتبر أنه راض عن شرح بايدن حول اتهامه له "بالقاتل".

- بوتين يتهم أوكرانيا بانتهاك اتفاق مينسك في شرق أوكرانيا.

- بوتين: نافالني يعرف أنه كان ينتهك القانون الروسي وكان يعلم أنه سيتم القاء القبض عليه إذا عاد لروسيا.

- بوتين: روسيا ليست من بين البلدان التي تم تسميتها كمصدر رئيسي للهجمات الإلكترونية.

- بوتين: معظم الهجمات الإلكترونية حول العالم تأتي من الولايات المتحدة.

- بوتين يشير إلى أن المحادثات مع بايدن كانت "بناءة".

- بوتين يعلن الاتفاق مع بايدن على عودة سفيري بلديهما

- بوتين يعلن أن كلا الجانبين أظهرا رغبة في فهم الآخر.

- كلمة لبوتين عقب انتهاء لقائه مع بايدن

- البيت الأبيض يعلن انتهاء قمة بايدن وبوتين في جنيف.

- بدء الجولة الثانية من المحادثات بين بوتين وبايدن. تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض شدد مرارا قبل انطلاق القمة على أنه لا ينبغي توقع اختراق مذهل جراء هذه المحادثات.

- سفير موسكو لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف الذي استدعته روسيا في مارس آذار من بين أعضاء الوفد المشارك في المحادثات عند استئنافها.

- واحدة من أكثر القضايا حساسية هي المعلومات المضللة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونية.

- القضايا الخلافية كثيرة خصوصا بشأن أوكرانيا وبيلاروسيا.

- انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين بوتين وبايدن انتهت بعد نحو ساعتين، استئناف المحادثات مع مجموعة أكبر من الحضور بعد الاستراحة.

- وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا يرافقان رئيسيهما في قمة جنيف.

- بوتين يأمل "أن يكون اللقاء مثمرا"، شاكرا الرئيس الأمريكي على مبادرته.

- بايدن يقول في مستهل القمة إن "اللقاء المباشر أفضل دائما".

- دخول الرئيسين إلى قصر لاغرانج العائد إلى القرن الثامن عشر والذي يستضيف القمة.

- مصافحة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل بدء قمتهما في جنيف. يذكر أن بايدن استدار صوب نظيره الروسي أولا ومد له يده.

- الرئيس السويسري غي بارملان يستقبل الرئيسين الأمريكي والروسي في مطار جنيف متمنيا لهما حظا موفقا في المحادثات التي تبدو صعبة. ويتفق خبراء على أن هذه القمة دليل على أهمية روسيا على الساحة العالمية.

- كانت جنيف استضافت أول لقاء مباشر بين رونالد ريغن وميخائيل غورباتشوف في 1985 العام الذي شهد بداية ذوبان الجليد في الحرب الباردة، وتذكر اليوم قمة بوتين وبايدن بذلك اللقاء.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك