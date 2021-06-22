الحكومة الإسبانية تتخذ قرارا "بالمصالحة" مع انفصاليي كاتالونيا وتعفو عن قادتهم المحكومين بالسجن

أ ف ب

مظاهرة حاشدة في برشلونة للتأكيد على رغبة الكاتالونيين في الاستقلال وفي اليوم نفسه دعا الانفصاليون إلى إضراب عام وحشد جماهيري، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

في خطاب الاثنين في برشلونة أمام نحو 300 ناشط في المجتمع المدني الكاتالوني، أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز اعتزام حكومته إصدار عفو عام عن السجناء الانفصاليين الكاتالونيين الذين دبّروا محاولة الاستقلال في العام 2017، واتخاذ قرار "بالمصالحة" لطي صفحة نزاع سياسي مع الإقليم الذي يطالب قادته بانفصاله عن إسبانيا. ومعظم المدُانين أعضاء سابقون في الحكومة الإقليمية الانفصالية برئاسة كارلس بيغديمونت، ويمضي تسعة منهم أحكامًا بالسجن تتراوح بين 9 و13 عامًا.

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قال رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين أن بلاده ستصدر عفوا عن السجناء الانفصاليين الكاتالونيين الذين دبّروا محاولة الاستقلال في العام 2017، في خطوة من شأنها طي صفحة مأزق سياسي مستمر منذ سنوات حول سعي المنطقة للانفصال.

و أعلن سانشيز أن حكومته اتّخذت قرارا بـ"المصالحة" وتعتبر أن العفو الذي ستتم المصادقة عليه خلال جلسة للحكومة تعقد الثلاثاء، سوف "يمهّد الطريق أمام هذا المسار". وتابع سانشيز في خطاب في برشلونة أمام نحو 300 ناشط في المجتمع المدني الكاتالوني "يجب اتّخاذ خطوة أولى. الحكومة الإسبانية ستّتخذ هذه الخطوة الأولى الآن".

ومعظم المدُانين أعضاء سابقون في الحكومة الإقليمية الانفصالية برئاسة كارلس بيغديمونت. وأدين الانفصاليون الـ12 لدورهم في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2017، رغم أن القضاء حظره، وأعقبه بعد بضعة أسابيع إعلان الاستقلال من جانب واحد.

ويمضي تسعة من هؤلاء الانفصاليين أحكامًا بالسجن تراوح بين 9 و13 عامًا بينهم أوريول جونكيراس زعيم حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا، الحليف الرئيسي للحكومة الإسبانية في البرلمان.

لكن المعارضة اليمينية تتهم رئيس الوزراء الاشتراكي بتقديم تنازل جديد للانفصاليين الكاتالونيين الذين تعتمد عليهم جزئياً حكومته التي تحظى بأقلية في البرلمان الإسباني.

وأدان زعيم "الحزب الشعبي" اليميني بابلو كاسادو توجّه الحكومة لإصدار عفو عن أشخاص "غير نادمين ويلوّحون بمعاودة الكرّة"، في إشارة إلى تعهّد الانفصاليين المدانين مواصلة السعي للاستقلال.

في المقابل، لا تزال الشريحة الأكثر تطرفاً في الحركة الانفصالية التي تضمّ حزب بيغديمونت الذي فرّ إلى بلجيكا عام 2017، تؤيد الاستقلال.

من جهته، وصف الرئيس الكاتالوني الانفصالي الجديد بيري أراغونيس الإعلان الصادر عن رئيس الوزراء الإسباني بأنه "حل جزئي".

وقال إن مطلب الكاتالونيين هو "العفو وصون ممارسة حق تقرير المصير".

فرانس24/ أ ف ب

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