إسبانيا: إطلاق سراح تسعة قادة انفصاليين كاتالونيين غداة العفو عنهم

من قادة الانفصاليين الكاتالونيين الذين قررت إسبانيا العفو عنهم يقفون عند مخرج سجن ليدورنرز في سانت جوان دي فيلاتورادا قرب برشلونة . إسبانيا في 23 يونيو/حزيران 2021

أطلقت السلطات الإسبانية الأربعاء سراح تسعة من قادة الانفصاليين الكاتالونيين الذين صدرت بحقهم الثلاثاء قرارات حكومية بالعفو، في خطوة قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنها تمثل بادرة مصالحة، تتيح بدء مرحلة جديدة من الحوار وتنهي حالة الانقسام والصدام بين السلطتين المركزية والإقليمية.

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أفرجت إسبانيا الأربعاء عن تسعة من الانفصاليين الكاتالونيين غداة صدور العفو عنهم، فيما اعتبر مسعى للمصالحة مع دعاة انفصال الإقليم عن المملكة في 2017.

وكانت مدريد أعلنت الثلاثاء عبر تويترعن قبول مجلس الوزراء "العفو عن المحكومين" بعقوبات بالسجن على خلفية محاولة الانفصال.

كما قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من جهته، إن هذا العفو يشكل "مرحلة جديدة من الحوار" تتيح "إنهاء الانقسام والمواجهة لمرة واحدة وأخيرة". معتبرا أن الخطوة هي "الأفضل لكاتالونيا ولإسبانيا" بهدف "إعادة الوفاق".

من هم المفرج عنهم؟

والزعمان الانفصاليون هم أعضاء سابقون في الحكومة الإقليمية التي ترأسها كارلس بيغديمونت أو قياديو منظمات انفصالية وبينهم أيضا الرئيسة السابقة للبرلمان الإقليمي.

وقد تمت إدانتهم في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بالعصيان وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تراوح بين تسعة وثلاثة عشر عاما لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا في 2017. وحكم على ثلاثة آخرين بدفع غرامات.

وبلهجة حازمة، أكد الرئيس الكاتالوني الانفصالي الجديد بيري أراغونيس أن المعفو عنهم التسعة سيخرجون من السجن "من دون أي تغيير في أفكارهم" و"مع مزيد من العزم على بناء جمهورية كاتالونية".

وجدد مطالبته، على غرار جميع الانفصاليين، بعفو يلغي بالكامل الأحكام والملاحقات التي لا تزال قائمة بحق القادة الانفصاليين الذين فروا إلى الخارج على غرار كارلس بيغديمونت.

الانفصاليون يطالبون بالمزيد

ويعتبر الانفصاليون أن هذا العفو لا يمثل "حلا للنزاع السياسي" في كاتالونيا، ويطالبون بعفو يشطب نهائيا الأحكام والملاحقات التي لا تزال قائمة بحق قادتهم الذين فروا إلى الخارج.

وتسعى الحكومة عبر هذا العفو إلى طي صفحة 2017 في محاولة لإيجاد حل للأزمة في كاتالونيا، حيث لا يزال الانفصاليون في الحكم. ويتوقع أن تستأنف الحكومتان المركزية والإقليمية في وقت وشيك المفاوضات التي بدأت في فبراير/شباط 2020 وسرعان ما علقت بسبب الوباء.

ويطالب الرئيس الإقليمي الانفصالي الجديد بيري أراغونيس، الأكثر اعتدالا من أسلافه، بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير بموافقة مدريد على غرار ما جرى في إسكتلندا في 2014. لكن مدريد ترفض هذا المطلب وتبدي انفتاحا في المقابل على اتفاق يمنح المنطقة مزيدا من الحكم الذاتي، علما أنها تتمتع بصلاحيات واسعة أبرزها أن لديها قواتها الخاصة من الشرطة.

مفاوضات سلسة؟

واعتبر لويس أوريولز أستاذ العلوم السياسية في جامعة كارلوس الثالث في مدريد أن هذا العفو "سيتيح إجراء مفاوضات أسلس لكنه لن يكون كافيا للتوصل إلى اتفاق" نهائي يضع حدا للأزمة، فهذا الأمر "لا يزال بعيد المنال".

في المقابل، قالت أحزاب المعارضة المحافظة في مدريد إنها ستطعن على قرارات العفو أمام المحاكم، في حين شارك مئات الانفصاليين في احتجاجات في برشلونة الاثنين معتبرين خطوة سانتشيز غير كافية، ومطالبين باستفتاء جديد على استقلال الإقليم.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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