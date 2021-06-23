فيروس كورونا: المتحورة دلتا الهندية ستشكل 90% من الإصابات في أوروبا بنهاية أغسطس

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توقع المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها الأربعاء أن تشكل المتحورة دلتا التي تم اكتشافها في الهند 90% من إصابات فيروس كورونا الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية آب/أغسطس. يذكر أن متحورة ألفا المكتشفة في المملكة المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة حاليا.

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أفاد المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها الأربعاء أن المتحورة دلتا ستشكل 90% من إصابات فيروس كورونا الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية آب/أغسطس.

وأضاف المركز في مذكرة له: "في حين أن متحورة ألفا المكتشفة في المملكة المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة حاليا، تتوقع نماذج الوكالة الأوروبية أن المتحورة دلتا التي تم اكتشافها في الهند ستمثل 70% من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع آب/أغسطس و90% في نهاية ذاك الشهر".

فرانس24/ أ ف ب

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