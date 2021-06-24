القادة الأوربيون منقسمون حول اقتراح إطلاق حوار بين الاتحاد وبوتين

انقسمت آراء القادة الأوروبيون حول الاقتراح الذي قدمته ألمانيا وتدعمه فرنسا لإطلاق حوار مع روسيا، ما ينذر بمحادثات صعبة مساء الخميس خلال القمة الأوروبية في بروكسل.

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أشعلت رغبة ألمانيا وفرنسا في إطلاق حوار مع روسيا انقساما في صفوف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتنذر بمحادثات صعبة مساء الخميس خلال القمة الأوروبية في بروكسل.

فقد أظهرت مسودة نتائج القمة حول روسيا التي وضعت مساء الأربعاء أنه من الصعب تبنيها. فهي تتحدث عن ضرورة أن يجري الاتحاد الأوروبي حوارا مع موسكو حول مواضيع له مصالح فيها إذا كانت الشروط متوافرة كما أوضح النص الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.

ويعدد النص سلسلة مواضيع بينها المناخ والبيئة والطاقة والصحة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومسألة صيغة هذا الحوار. لكن هاتين النقطتين تركتا بين فاصلين وستعرضان لأخذ رأي القادة.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة التحاور مع روسيا مصدرها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وتعبر عن قلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

فقد رأت المستشارة أمام البوندستاغ قبيل بدء القمة الأوروبية أنه "لا يكفي أن يتحدث الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي. الاتحاد الأوروبي يجب أن يخلق أيضا صيغا مختلفة للحوار" مع موسكو.

وأوضحت عند وصولها إلى بروكسل: "النزاعات يمكن أن تحل بشكل أفضل كما شهدنا مع الرئيس الأمريكي حين يتحاور الناس أيضا".

من جهته، قال ماكرون عند وصوله إلى بروكسل إن الحوار مع روسيا ضروري لاستقرار أوروبا ولكنه يجب أن يكون "طموحا" و"حازما" بشكل "لا نتنازل عن شيء على صعيد قيمنا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبدى الخميس تأييده لوضع آلية حوار واتصالات مع الاتحاد الأوروبي كما قال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف.

محادثات صعبة

لكن المحادثات تبدو صعبة لان التوافق لا يزال بعيدا كما قال عدة مسؤولين أوروبيين.

وتعارض دول البلطيق وبولندا والسويد وهولندا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي الذي كثف الأعمال العدائية ضد دول الاتحاد الأوروبي وتلك المجاورة له.

وأشار رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا إلى أنه "يجب توخي الحذر حين نريد الحوار" مع روسيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بعد محادثات في بروكسل مع وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل إن "المبادرات لاستئناف القمم بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بدون رؤية أي تقدم من جانب موسكو، لا يمكن إلا أن تقوض فاعلية نظام العقوبات".

من جهته قدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته حلا لصيغة الحوار. وقال "اللقاء بين رئيسي المؤسسات وفلاديمير بوتين لا يزعجني" مضيفا "لكن لن أشارك أنا شخصيا في اللقاء مع فلاديمير بوتين كعضو في المجلس الأوروبي".

كيف يمكن إجراء هذا الحوار؟

إلى ذلك، اعتبر دبلوماسي أوروبي أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقف حازما وأن يقيم توازن قوة في مواجهة روسيا. كما يجب أن يكون في وضع يخوله المقاومة وخصوصا الهجمات الإلكترونية. ويجب أن يكون قادرا على الدخول في حوار مع روسيا حول المواضيع التي له مصلحة فيها".

وأكد أن "السؤال مطروح حول صيغة الحوار. كيف يمكن إجراء هذا الحوار؟ على أي مستوى؟ وبأي قناة؟ وما هو الدور الذي يجب أن يوكل إلى المؤسسات الأوروبية؟".

وتابع: "يجب التوصل إلى اتفاق حول الاستراتيجية قبل الحديث عن عقد قمم أو مكان انعقادها".

تدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا منذ ضم شبه جزيرة القرم وبدء النزاع في أوكرانيا عام 2014.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية كبيرة. وردت روسيا بأعمال انتقامية ولم ينظم أي لقاء بين الاتحاد الأوروبي وفلاديمير بوتين.

وقال بيار فيمون الباحث المساعد في مؤسسة كارنيغي أوروبا إن الاقتراح الفرنسي-الألماني "يرغم بوتين على الحوار مع الاتحاد الأوروبي وليس مع الدول الأعضاء التي تهمه فقط. إذا كانت المجموعة المتشددة أقل عاطفية وأيديولوجية، فستفهم هذا الأمر".

فرانس24/ أ ف ب

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