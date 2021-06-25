السفير الأمريكي لدى روسيا يعود إلى موسكو بعد أيام من قمة بوتين وبايدن

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قمة بايدن وبوتين في جنيف. 16 حزيران - يونيو 2021
قمة بايدن وبوتين في جنيف. 16 حزيران - يونيو 2021 © رويترز
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: محمد الخضيري
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بعد أيام من قمة جمعت الرئيس الأمريكي بنظيره الروسي، عاد السفير الأمريكي لدى روسيا الخميس إلى موسكو بعد مغادرتها في نيسان/ أبريل في خضم أزمة دبلوماسية. وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف قد عاد إلى واشنطن هذا الأسبوع. ولكن العلاقات السياسية بين البلدين مازالت متوترة.

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عاد جون سوليفان السفير الأمريكي لدى روسيا إلى موسكو الخميس بعد تحسن طفيف في العلاقات الثنائية عقب قمة بين رئيسي البلدين. وكان السفير قد غادر روسيا في أبريل/ نيسان خلال ظل أزمة دبلوماسية في ذلك الحين.

 والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو/ حزيران وأجريا محادثات وصفاها بأنها عملية أكثر منها ودية. ولا تزال العلاقات السياسية متوترة بين البلدين.

وقال سوليفان في تصريح نشره المتحدث باسم السفارة الأمريكية على تويتر "وصلت إلى موسكو اليوم... مستعد للعمل مع روسيا لتحقيق هدفنا بوجود علاقة مستقرة" بين البلدين.

تغريدة المتحدث باسم السفارة الأمريكية على تويتر

وقال السفير في تصريحات سابقة نقلتها وكالة إنترفاكس للأنباء إنه ينبغي للبلدين التحلي بالصراحة والانفتاح تجاه القضايا الخلافية.

وعاد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إلى واشنطن هذا الأسبوع.

 

فرانس24/ رويترز

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