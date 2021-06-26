فيروس كورونا: السلطات الأسترالية تفرض إغلاقا تاما على مدينة سيدني لمواجهة المتحورة دلتا

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الواجهة البحرية في سيدني خالية بعد الاعلان عن إغلاق تام في المدينة التي تشهد ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا في 26 حزيران/يونيو 2021

أعلنت السلطات الأسترالية السبت فرض إغلاق تام لمدة أسبوعين كاملين على مدينة سيدني في محاولة للحد من الارتفاع في الإصابات بالمتحورة دلتا الأشد عدوى من فيروس كورونا. وفي الوقت الذي يشهد العالم فيه وبخاصة عدد كبير الدول الأوروبية تخفيفا كبيرا في القيود المرتبطة بالجائحة تبدي الكثير من الدول قلقها الكبير من انتشار هذه المتحورة التي تثبت يوما وراء آخر أنها عدو قوي على حد وصف وزير الصحة في مقاطعة سيدني.

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أعادت السلطات الأسترالية السبت فرض الاغلاق التام في كل أرجاء مدينة سيدني التي تواجه ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا جراء المتحورة دلتا الأشد عدوى والتي تثير قلقا في العالم بأسره مع أن دولا اوروبية عدة تواصل تخفيف القيود.

وبعدما فرضت إغلاقا الجمعة على أربعة أحياء في وسط سيدني قررت السلطات توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل كل أرجاء المدينة مترامية الأطراف وهي الأكبر في استراليا ويبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.

وفي أستراليا التي احتوت حتى الآن بشكل جيد هذه الأزمة الصحية، ثبتت إصابة ثمانين شخصا خلال الأسبوع الحالي على ارتباط بسائق كان ينقل طواقم شركات طيران من مطار سيدني إلى الفنادق التي يمضون فيها فترة الحجر.

وقال وزير الصحة في المقاطعة "يبدو أن متحورة دلتا هي عدو قوي. رغم كل الإجراءات الوقائية المتخذة يعرف هذا الفيروس كيف يشن هجوما مضادا".

وعلى غرار أستراليا، تشهد دول عدة ارتفاعا في الإصابات الجديدة العائدة بجزء منها على الأقل إلى المتحورة دلتا التي ظهرت أولا في الهند والمسؤولة عن تجدد الوباء في المملكة المتحدة منذ أسابيع قليلة.

وأعلنت إسرائيل الجمعة قيودا جديدة أمام ارتفاع الحالات. فهذا البلد الذي كان يعتد بأنه الأول في العالم الذي خرج من الأزمة الصحية بفضل حملة تلقيح واسعة النطاق، أعاد فرض وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة وفي الشركات.

فرانس24/ أ ف ب

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