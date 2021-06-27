فيروس كورونا: استقالة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بعد مخالفته قواعد التباعد الاجتماعي

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وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لدى وصوله إلى مقر الحكومة في لندن في 15 حزيران/يونيو 2021

قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت استقالة وزير الصحة مات هانكوك بعد اعترافه بمخالفة قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا، وأعلن جونسون تعيين ساجد جاويد، وزير المالية السابق، في منصب هانكوك. وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد نشرت صورا تظهر تقبيل هانكوك لمساعدته داخل مكتبه الشهر الماضي، في مخالفة واضحة للقواعد التي كان يدعو الناس لاحترامها من أجل التصدي للفيروس.

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قدم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك استقالته بعدما أقر بأنه خالف قواعد مكافحة فيروس كورونا باحتضانه وتقبيله مساعدته داخل مكتبه، ما أثار غضب زملائه والناس الذين يخضعون لإجراءات العزل العام.

وقدم الوزير المتزوج البالغ من العمر 42 عاما خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أن نشرت صحيفة "ذا صن" صورا له وهو يعانق امرأة عيّنها في منصب حكومي للتدقيق في أداء وزارته. وذكر مكتب جونسون السبت أن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة خلفا لهانكوك.

كان هانكوك في خضم معركة الحكومة مع الجائحة وظهر مرارا على شاشات التلفزيون ليطالب الناس باتباع القواعد الصارمة لاحتواء الفيروس والدفاع عن وزارته ضد الانتقادات الموجهة لطريقة تعاملها مع الأزمة.

وقال في رسالة استقالته "نحن مدينون لمن ضحوا بالكثير خلال هذه الجائحة بأن نكون صادقين عندما نخذلهم كما فعلت أنا عندما انتهكت الإرشادات".

وقال جونسون في رده إنه يأسف لاستلامه خطاب الاستقالة. وقال رئيس الوزراء "يجب أن تكون فخورا للغاية بخدمتك... أنا ممتن لدعمك وأعتقد أن مساهمتك في الخدمة العامة لم تنته بعد".

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "ذا صن" تقبيل هانكوك لمساعدته داخل مكتبه الشهر الماضي، في مخالفة لقواعد التباعد الاجتماعي.

فرانس24/ رويترز

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