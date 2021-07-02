وكالة الأدوية الأوروبية: جرعتان من اللقاحات الموافق عليها تحميان من المتحورة دلتا

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا

في وقت يزداد فيه التخوف من موجة رابعة من فيروس كورونا في أوروبا بسبب المتحورة دلتا، قال مسؤول في الوكالة الأوروبية للأدوية إنه "حاليا يبدو أن اللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع المتحورات المنتشرة في أوروبا، ومنها المتحورة دلتا". وأضاف "المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا".

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رجحت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس أن تكون اللقاحات الأربعة ضد فيروس كورونا التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تحمي من المتحورة دلتا.

وأوضح مسؤول استراتيجية اللقاح في الوكالة ماركو كافاليري خلال مؤتمر صحفي أن الوكالة ومقرها أمستردام "تدرك المخاوف التي يسببها الانتشار السريع للمتحورة دلتا".

وتابع "حاليا يبدو أن اللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع المتحورات المنتشرة في أوروبا، ومنها المتحورة دلتا". وأشار إلى أن "المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا".

وتزامنت هذه المعلومات المتفائلة مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن المتحورة التي رصدت للمرة الأولى في الهند، يمكن أن تتسبب بموجة إصابات جديدة في أوروبا.

يذكر أن اللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي هي: فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون.

فرانس24/ أ ف ب

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