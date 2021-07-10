الأهداف العكسية "نجمة" نسخة كأس الأمم الأوروبية لعام 2021

صورة مركبة من حارس مرمى إيطاليا جيانلويجي دوناروما (يمين) في لندن في 6 يوليو/تموز 2021 وحارس مرمى إنكلترا جوردان بيكفورد في لندن في 22 يونيو/حزيران 2021.

تميزت نسخة العام 2021 لكأس الأمم الأوروبية بـ"أهدافها العكسية" إذ بلغ عددها 11، أي ما يفوق إجمالي مجموع الأهداف العكسية في جميع النسخ السابقة. إليكم نظرة على أبرز هذه الأهداف قبل المباراة النهائية بين إنكلترا وإيطاليا المقرر إجراؤها الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

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قبل المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية 2021 بين إنكلترا وإيطاليا والمقرر إجراؤها الأحد على ملعب ويمبلي في لندن، يجب ذكر أنه كان للأهداف العكسية في هذه النسخة نصيب الأسد إذ بلغ عددها 11 هدفا وهو ما يفوق إجمالي الأهداف العكسية في جميع النسخ السابقة.

مدافع يوفنتوس يسدد في مرمى منتخبه

في حين كان التعادل السلبي سيد الموقف في المواجهة الافتتاحية للبطولة بين إيطاليا وتركيا في روما، أدت لحظة فشل مريح ديميرال إلى قلب الموازين ومضي الاتزوري لتحقيق انتصار بثلاثية نظيفة. وضع مدافع يوفنتوس كرة عرضية من دومينيكو بيراردي في مرماه، ما مهّد لظهور بلاده المخيب في البطولة بعد أن منيت تركيا بثلاث هزائم وتذيلت ترتيب مجموعتها.

من ذراعه إلى شباك منخبته

لم تكن المرة الأولى التي يطارد فيها الحظ السيئ فويتشيخ تشيتشني في كأس أوروبا. فالحارس البولندي الذي طُرد في المباراة الافتتاحية لنسخة 2012، منح سلوفاكيا التقدم عندما ارتطمت تسديدة روبرت ماك بالقائم واصطدمت بذراع تشيتشني لتعود إلى الشباك.

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رد الجميل

بعد أن أطاحت ألمانيا بفرنسا من ربع نهائي كأس العالم 2014 برأسية ماتس هوملس في طريقها إلى اللقب، حسم لاعب قلب الدفاع نتيجة إحدى أبرز مباريات الدور الأول بهدف في مرماه ضد أبطال العالم. حاول المدافع الألماني تشتيت كرة عرضية من لوكاس هيرنانديز فحوّلها بالخطأ هدفا في سقف مرماه في الدقيقة 20 من الخسارة 1-صفر أمام فرنسا في ميونيخ.

ما الذي كان يدور في ذهن مارتن دوبرافكا؟

ما الذي كان يدور في ذهن مارتن دوبرافكا؟ بعد لحظات من تصديه لركلة جزاء لألفارو موراتا في مباراة مهمة مع إسبانيا، ارتكب حارس مرمى سلوفاكيا هفوة لم يتعافَ منها فريقه أبدا. بعد تعقب الكرة المرتدة من العارضة إثر تسديدة، أخطأ دوبرافكا في إبعادها بقبضة يده لتهبط في المرمى. قال شتيفان تاركوفيتش مدرب سلوفاكيا في دفاعه عن لاعبه "الأخطاء جزء من الحياة وكرة القدم. أنا متأكد من أن مارتن سيتعلم من ذلك." لسوء الحظ، مهّد هذا الهدف إلى فوز كاسح لإسبانيا بخماسية نظيفة، بينها هدف عكسي ثانٍ من يواري كوتشكا.

عدم تفاهم بيدري وسيمون

لم يحدث من قبل في البطولة القارية أن يُسجل هدف عكسي من خارج منطقة الجزاء. غير أن بيدري والحارس أوناي سيمون تشاركا في لحظة غريبة لتغيير هذا الواقع. تدحرجت التمريرة الخلفية للمراهق من على بعد 45 مترا وأخفق سيمون في إيقافها رغم بطء الكرة. لحسن حظهما، تعافت إسبانيا لتهزم كرواتيا في التمديد 5-3 بعد مباراة مثيرة في الدور ثمن النهائي. كانت المرة الوحيدة التي لا يخسر فيها فريق يسجل هدفا عكسيا في مرماه.

قدر كاير

بعد أن حصل على شهادة على نطاق واسع لكيفية تعامله خلال الحادثة التي تعرض لها زميله كريستيان إريكسن في أولى مباريات الدانمارك في البطولة، ساهم هدف قائد الفريق العكسي في مرماه ضد إنكلترا في إنهاء مشوار منتخب بلاده الرائع في البطولة. في محاولة لقطع كرة عرضية من بوكايو ساكا من أمام رحيم سترلينغ، حوّل كاير الكرة في شباكه ليمنح هدف التعادل للأسود الثلاثة الذين حسموا المواجهة 2-1 في التمديد في الدور نصف النهائي.

فرانس24/ أ ف ب

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