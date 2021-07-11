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فيروس كورونا: أين تنتشر متحورة "دلتا" وما مدى قدرة اللقاحات على مقاومتها؟

ضحايا فيروس كورونا ومتحوراته © فرانس24 - صورة مقتطفة من الشاشة

بدأ منحى الإصابات بوباء كورونا في الارتفاع من جديد بنسب متفاوتة بين الدول نتيجة تسارع انتشار متحورة "دلتا" المثير للقلق في كل أرجاء العالم. وانتقلت هذه المتحورة، التي ظهرت لأول مرة في الهند في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى أكثر من مئة دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة حيث أصبحت السلالة السائدة فيما لم تسلم فرنسا بدورها منها. وتعد "دلتا" أكثر تسببا في بالعدوى بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالسلالات الأخرى فيما يواصل العلماء تقييم قدرة اللقاحات على مقاومة هذه المتحورة.