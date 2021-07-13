وكالة الأدوية الأمريكية تحذر من "خطر" الإصابة بمرض عصبي نادر بعد تلقي لقاح "جونسون آند جونسون"

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قالت وكالة الأدوية الأمريكية الاثنين إن لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة غيلان باريه، وهي مرض يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبب بضعفها أو حتى بشللها تدريجيا.

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حذرت وكالة الأدوية الأمريكية الاثنين من "ازدياد خطر" الإصابة بمتلازمة غيلان باريه، وهي مرض يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبب بضعفها أو حتى بشللها تدريجيا، لدى أشخاص تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن مئة شخص أصيبوا بمتلازمة غيلان باريه من أصل حوالي 12.5 مليونا تلقوا هذا اللقاح الأحادي الجرعة. وأضافت أنه من أصل هؤلاء المرضى المئة، توفي واحد وأُدخل 95 المستشفى لتلقي العلاج بسبب خطورة حالتهم.

ويمثل هذا التحذير نكسة للقاح "جونسون آند جونسون" الذي حصل على ترخيص للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة في شباط/فبراير الماضي، قبل أن يعلق هذا الترخيص لمدة عشرة أيام في نيسان/أبريل إثر تقارير عن إصابة نساء تلقين اللقاح بحالات شديدة من جلطات دم مرتبطة بانخفاض مستويات الصفائح الدموية.

لكن السلطات الصحية خلصت في نهاية المطاف إلى أن فوائد هذا اللقاح تفوق مخاطره.

ويبدأ مرض متلازمة غيلان باريه غالبا في الساقين ويصعد أحيانا إلى عضلات التنفس ثم أعصاب الرأس والرقبة. ويصيب سنويا ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف شخص في الولايات المتحدة.

فرانس24/أ ف ب

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