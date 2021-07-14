حرمان مرتكبي الإساءات العنصرية من دخول ملاعب كرة القدم الإنكليزية

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مهاجم إنكلترا ماركوس راشفورد بعد فشله في تسديد الركلة الترجيحية خلال نهائي كأس أوروبا لكرة القدم ضد إيطاليا، لندن في 11 تموز/يوليو 2021

بعد الإهانات العنصرية التي واجهها ثلاثة لاعبين من البشرة السوداء في المنتخب الإنكليزي، أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون توسيع حظر وجود مثيري الشعب في الملاعب الإنكليزية لتشمل أولئك الذين يوجهون شتائم عنصرية إلى اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتتعرض الحكومة لضغوط متزايدة للتعامل مع هذه القضية، حيث تم إطلاق عريضة عبر الإنترنت الإثنين تطالب بحظر المسيئين عنصريا من حضور المباريات لمدى الحياة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وقد حصلت على أكثر من مليون توقيع.

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في ظل تعرض الحكومة لضغوط متزايدة في ملف العنصرية، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء أن القوانين التي تحظر وجود مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم في إنكلترا ستشمل أيضا أولئك الذين يوجهون إساءات عنصرية إلى اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا التعديل على القوانين بعد الإهانات العنصرية التي طالت ثلاثة لاعبين من البشرة السوداء في منتخب إنكلترا بعد خسارة نهائي كأس أوروبا أمام منتخب إيطاليا الأحد.

وقال جونسون أمام النواب "ما نقوم به اليوم هو اتخاذ خطوات عملية لضمان تغيير نظام كرة القدم المتعلق بمعاقبة الأشخاص، بحيث أنه إذا كنت مذنبا... بتهمة إساءة عنصرية على الإنترنت للاعبي كرة القدم، فلن تذهب إلى المباراة".

تطبيق "معقد"

تدير هيئة قوانين الحظر في كرة القدم هذه القواعد التي وضعت في عام 1989 لمنع مثيري الشغب الإنكليز المعروفة هوياتهم من التسبب في مشاكل في المباريات المحلية والخارجية.

وردًا على سؤال حول هذه القضية في البرلمان، أقرت وزيرة الداخلية الشابة فيكتوريا أتكينز التي تعتبر وزارتها مسؤولة عن هذه الهيئة، أن استخدام هذه القوانين لملاحقة المسيئين الذين يتواجدون في كثير من الأحيان خارج البلاد، سيكون "معقدا".

وأضافت "لكننا نرغب بشدة في العمل مع أندية كرة القدم وغيرها للتأكد من أن هذه القوانين تتمتع بالسلطة التي نريدها جميعا".

وقالت شرطة مانشستر الكبرى أنها أوقفت رجل يبلغ 37 عاما للاشتباه في ارتكابه إساءة عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي موجهة إلى لاعبي إنكلترا. ويعاقب على الجريمة بالسجن لمدة أقصاها سنتان و/أو غرامة مالية غير محدودة.

انتقادات

تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة للتعامل مع هذه القضية، حيث تم إطلاق عريضة عبر الإنترنت الإثنين تطالب بحظر المسيئين عنصريا من حضور المباريات لمدى الحياة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وقد حصلت على أكثر من مليون توقيع.

كما التقى جونسون مع ممثلين من شركات وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، تويتر، سنابتشات، تيكتوك وإنستاغرام.

وقال "إذا فشلت في إزالة المحتوى المسيء، ستواجه غرامات تصل إلى 10 في المئة من عائداتها العالمية، ونحن نعرف أنها تملك التكنولوجيا للقيام بذلك".

لكن السياسيين المعارضين وصفوا هذه التحركات بأنها غير كافية وأتت متأخرة بينما هاجموا سجل جونسون فيما يتعلق بالعنصرية في حياته السابقة ككاتب عمود في إحدى الصحف حيث وصف ذات مرة الأفارقة بعبارات مسيئة. كما شبّه المرأة المسلمة المحجبة بـ"صناديق البريد".

وقال جونسون الأربعاء إن تصريحاته السابقة "أخرجت من سياقها".

وتعادل الفريقان 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي وحسمت إيطاليا اللقب بركلات الترجيح 3-2، حارمة الإنكليز من تتويجهم القاري الأول، والثاني في بطولة كبرى منذ كأس العالم 1966.

وقرر مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت إدخال راشفورد وجايدون سانشو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بهدف تنفيذ ركلات الترجيح، معتمدا أيضا على البديل الآخر بوكايو ساكا. لكن اللاعبين السود الثلاثة أخفقوا في محاولاتهم، ما جعلهم عرضة للإساءة العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فرانس24/ أ ف ب

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