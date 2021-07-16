عشرات القتلى والمفقودين في دول أوروبية إثر عواصف أرجعها مسؤولون إلى التغيرات المناخية

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أدت العواصف التي اجتاحت الخميس عدة دول أوروبية أبرزها ألمانيا إلى مصرع وفقدان العشرات، في كارثة عزاها مسؤولون إلى التغيرات المناخية ووصفتها المستشارة أنغيلا ميركل "بالمأساة". وأرسلت فرنسا طائرة هليكوبتر وفريقا من المنقذين للمشاركة في عمليات الإغاثة في لييج البلجيكية، كما عبرت إيطاليا والنمسا عن استعدادهما لتقديم العون. ودعي الآلاف لإخلاء منازلهم في ليمبورغ جنوب هولندا حيث يتوقع أن يصل مستوى نهر الميز إلى مستوى تاريخي الجمعة بسبب رداءة الأحوال الجوية.

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تسببت أمطار غزيرة وفيضانات الخميس بمقتل وفقدان العشرات في دول أوروبية أبرزها ألمانيا، في كارثة وصفتها المستشارة أنغيلا ميركل "بالمأساة" فيما عزاها مسؤولون عديدون إلى التغير المناخي.

وصباح الجمعة، أحصت السلطات الإقليمية في راينلاند بالاتينات الألمانية مقتل 50 شخصا بسبب العواصف التي تضرب البلاد، ما يرفع العدد الاجمالي للقتلى إلى 81 على الأقل فيما يبقى العشرات في عداد المفقودين. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في راينلاند بالاتينات تيمو هاونغز إن "عدد القتلى ارتفع إلى 50".

وأحصت بلجيكا المجاورة 9 قتلى على الأقل فيما تضررت لوكسمبورغ وهولندا بشدة جراء السيول، وقد أجلي الآلاف في مدينة ماستريخت.

تغريدة وزارة الدفاع الألمانية Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser schrecklichen Katastrophe.

Für uns ist klar: Die #Bundeswehr wird im Kampf gegen das #Hochwasser weiter unterstützen - dort, wo sie gebraucht wird. Wir bleiben #FürEuchGemeinsamStark! pic.twitter.com/H1gQd2XF0z — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 15, 2021

ألمانيا الأكثر تضررا

وما زال العديد من الأشخاص مفقودين في غرب البلاد ما يثير مخاوف من وقوع خسائر بشرية أكبر. وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من واشنطن حيث التقت الرئيس جو بايدن عن خشيتها "من عدم القدرة على معرفة الحجم الحقيقي للكارثة إلا في الأيام المقبلة".

وقال وزير الداخلية الإقليمي روجر لوفنتز لإذاعة "إي دبليو آر"، "نعتقد أنه ما زال هناك 40 أو 50 أو 60 شخصا في عداد المفقودين، وعندما لا تعرف أي شيء عن أشخاص لفترة طويلة... عليك أن تخشى الأسوأ". مضيفا أنه "على الأرجح سيستمر عدد الضحايا في الارتفاع في الأيام المقبلة".

وكان الوضع في غرب ألمانيا الخميس مقلقا بشكل خاص وأحصت السلطات مقتل 59 شخصا على الأقل حتى بداية الليل. واعتبرت ميركل أن ما حصل "كارثة ومأساة"، مؤكدة أن الدولة "ستقوم بكل ما يلزم" لمساعدة المتضررين.

وسجل "ما لا يقل عن 30" وفاة في مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا الأكثر تعدادا للسكان في البلاد، والباقي في رينانيا بالاتينا المجاورة. ويخشى أن ترتفع حصيلة الضحايا. ففي بلدة شولد في جنوب بون حيث انهارت 6 منازل على ضفاف نهر، أحصت الشرطة ما بين 50 و60 مفقودا. وطلب من السكان إرسال مقاطع فيديو وصور للشرطة يمكنها أن تساهم في توفير أدلة حول مكان المفقودين. وفي بلدة ماين، غمرت المياه الشوارع.

وصرح أولي فالدسدورف نائب رئيس هيئة الإطفاء في ماين "عام 2016، واجهنا فيضانات شديدة، لكن الفيضانات الحالية أكثر حدة بكثير".

كما من المتوقع استمرار هطول الأمطار في أجزاء من غرب البلاد حيث يرتفع منسوب المياه في نهر الراين وروافده بشكل خطير.

تغريدة على تويتر حول الفيضانات في ألمانيا Unsere Löschzüge retten Anwohner aus der Kyllstraße in Ehrang. pic.twitter.com/oYr6DYy7TJ — stadt_trier (@Stadt_Trier) July 15, 2021

وألغى أرمين لاشيت زعيم ولاية شمال الراين فستفاليا والمرشح الذي اختير لخلافة ميركل في الخريف، اجتماعا لحزبه في بافاريا لمواكبة الوضع في ولايته الأكثر تعدادا للسكان في ألمانيا. وقال لصحيفة "بيلد" اليومية خلال زيارته بلدات مغمورة بالمياه منتعلا حذاء مطاطيا "الوضع مقلق".

وفي هذه المنطقة الشاسعة، قتل مسعفان أثناء تدخلهما للمساعدة، فيما غرق رجلان في قبوهما الذي غمرته المياه. وقطعت الكهرباء عن أكثر من 135 ألف منزل صباح الخميس. وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، قررت السلطات إجلاء قرابة 500 مريض من عيادة ليفركوزن.

وسيتوجه وزير المال والمرشح الديمقراطي الاجتماعي لمنصب المستشارية أولاف شولتز إلى المنطقة أيضا لتقييم الأضرار والمساعدات الفدرالية التي ستقدم. وتأتي هذه العواصف في منتصف الحملة الانتخابية، وبالتالي تذكر بفيضانات صيف 2002 التي كان المستشار غيرهارد شرودر قادرا على مواجهتها، قبل إعادة انتخابه. واجتاحت سيول مناطق في ألمانيا تسببت في ارتفاع مستوى الأنهار واقتلاع أشجار وتدمير طرق ومنازل.

وفي ستولبرغ قرب إيكس-لا-شابيل، كان على الشرطة التعامل مع محاولات نهب متاجر.

تغريدة وزارة العلوم الألمانية Malu #Dreyer: Wir werden kurzfristig 50 Millionen Euro Katastrophenhilfe für #Hochwasser-Schäden an öffentlicher Infrastruktur bereitstellen.

Schäden in Kommunen sind immens. Bundeskanzlerin #Merkel und Vizekanzler @OlafScholz haben Unterstützung durch Bund zugesagt. #Eifel #RLP pic.twitter.com/l3uPLi7Ydi — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) July 15, 2021

التغيرات المناخية؟

وقال وزير الداخلية هورست سيهوفر لصحيفة "بيلد" إنها "مأساة" حجمها "بعيد عن أن يكون متوقعا". مضيفا "هذه الظروف المناخية القصوى هي عواقب تغير المناخ" معتبرا أن على ألمانيا "أن تكون أكثر استعدادا" لهذا الأمر.

كما تأثرت الدول المجاورة للمناطق الألمانية الأكثر تضررا، مثل بلجيكا ولوكسمبورغ بهذه العواصف الشديدة. وغمرت المياه "العديد" من المنازل في كل أنحاء البلاد وقد أجلي سكانها، وفقا لسلطات لوكسمبورغ.

أما في بلجيكا، فقد نشر الجيش في أربع مقاطعات من أصل عشر في البلاد (لييج ونامور ولوكسمبورغ وليمبورغ) للمشاركة في جهود الإغاثة خصوصا في عمليات الإجلاء. وتم توفير خيام لنقل سكان مدينة سبا المغمورة بالمياه منذ الأربعاء.

وقدمت فرنسا طائرة هليكوبتر وفريقا من المنقذين للمشاركة في عمليات الإغاثة في لييج، وقالت إيطاليا والنمسا إنهما مستعدتان للتعاون في إطار آلية الحماية المدنية الأوروبية.

تغريدة قناة الطقس حول العواصف في أوروبا Voila en animation depuis lundi, la fameuse #goutte_froide à l'origine du temps instable et orageux sur la France. Bloquée entre 2 anticyclones, elle n'a aucun échappatoire et tourne sur elle-même comme une toupie, jusqu'à épuisement. pic.twitter.com/q5IQJ6APm3 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 14, 2021

إجلاء الآلاف في هولندا

ودعي آلاف الأشخاص مساء الخميس إلى إخلاء منازلهم في مقاطعة ليمبورغ في جنوب هولندا حيث يتوقع أن تصل المياه في نهر الميز إلى مستوى تاريخي الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية في أوروبا.

وفي ماستريخت، تتوقع السلطات أن يفيض نهر الميز بين الساعة 2 و3 فجرا، بحسب ما أفاد التلفزيون الهولندي العام "إن أو إس". وأشارت وكالة "آي إن بي" للأنباء إلى أن النهر سيبلغ أعلى مستوى له منذ قرنين.

كما أعلنت بلديات عدة في مقاطعة ليمبورغ، المتاخمة لألمانيا، حالة الطوارئ، ما يجعل إجلاء السكان إلزاميا في مناطق محددة.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي في مؤتمر صحفي مساء الخميس إن الحكومة الهولندية أقرت حالة الكارثة الطبيعية في المقاطعة. ولم تتحدث السلطات الهولندية عن وجود إصابات مساء الخميس، لكن الطقس السيء سببا أضرارا جسيمة على الجانب الهولندي من الحدود، لا سيما في فالكنبورغ.

وتوجه الملك ويليام ألكسندر والملكة ماكسيما إلى المنطقة مساء الخميس للقاء رجال الإنقاذ والسكان المتضررين أو الذين تم إجلاؤهم. ومن المقرر أن يزور روتي مقاطعة ليمبورغ الجمعة.

فرانس24/ أ ف ب

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