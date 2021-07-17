ارتفاع حصيلة العواصف والفيضانات التي اجتاحت أوروبا إلى 153 قتيلا وتواصل البحث عن ناجين

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بلغت حصيلة العواصف التي اجتاحت الخميس عدة دول أوروبية 153 قتيلا بينهم 133 في ألمانيا، في كارثة عزاها مسؤولون إلى التغيرات المناخية.

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بلغت حصيلة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت الخميس دولا أوروبية 153 قتيلا بينهم 133 في ألمانيا، كما أعلنت الشرطة المحلية في بيان.

وقالت الشرطة في كوبلنتس: "وفقا للمعلومات الحالية، لقي تسعون شخصا حتفهم في الكارثة" في راينلاند-بالاتينات وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا.

ويضاف ذلك إلى مقتل 43 شخصا في رينانيا شمال فستفاليا وهي منطقة ألمانية أخرى ضربتها العواصف، ومقتل عشرين آخرين في بلجيكا.

تغريدة على تويتر حول الفيضانات في ألمانيا Unsere Löschzüge retten Anwohner aus der Kyllstraße in Ehrang. pic.twitter.com/oYr6DYy7TJ — stadt_trier (@Stadt_Trier) July 15, 2021

وما زال العديد من الأشخاص مفقودين في غرب ألمانيا، ما يثير مخاوف من وقوع خسائر بشرية أكبر. وأعربت المستشارة أنغيلا ميركل من واشنطن حيث التقت الرئيس جو بايدن عن خشيتها "من عدم القدرة على معرفة الحجم الحقيقي للكارثة إلا في الأيام المقبلة".

كما تأثرت الدول المجاورة للمناطق الألمانية الأكثر تضررا، مثل بلجيكا ولوكسمبورغ بهذه العواصف الشديدة. وغمرت المياه "العديد" من المنازل في كل أنحاء البلاد وقد أجلي سكانها، وفقا لسلطات لوكسمبورغ.

أما في بلجيكا، فقد نشر الجيش في أربع مقاطعات من أصل عشر في البلاد (لييج ونامور ولوكسمبورغ وليمبورغ) للمشاركة في جهود الإغاثة خصوصا في عمليات الإجلاء. وتم توفير خيام لنقل سكان مدينة سبا المغمورة بالمياه.

فرانس24/ أ ف ب

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