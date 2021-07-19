ألمانيا: تواصل البحث عن المفقودين جراء الفيضانات وشكوك حول تعامل السلطات مع الكارثة

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تواصل عناصر الإغاثة الألمانية عمليات البحث عن المفقودين جراء فيضانات "القرن" في غرب أوروبا، التي أودت بـ156 شخصا على الأقل في ألمانيا، مستخدمين المروحيات والقوارب وغطاسين متخصصين. ونقل موفد فرانس24 عبد الله ملكاوي شكوك السكان حول تعامل السلطات مع هذه الكارثة إذ لم يتلقوا تحذيرات مسبقة بالمغادرة حسب تعبيرهم. كما أشار إلى أن خبراء قاموا بتحذير السلطات من الأمطار الغزيرة القادمة لكن هذه الرسائل لم تصل إلى السكان.

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يستمر عناصر الإغاثة الألمانية بالبحث عن المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت أوروبا بواسطة مروحيات وقوارب وغطاسين متخصصين.

وقد بلغ عدد الوفيات في ألمانيا 160 شخصا على الأقل منهم 112 شخصا بولاية رينانيا بالاتينات غرب البلاد إحدى المناطق الأكثر تضررا.

ميركل مصدومة

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد تفقدت الأحد الأضرار التي سببتها فيضانات واصفة إياها بأنها "تفوق التصور". وقضت المستشارة نحو ساعة في تفقّد بلدة شولد القريبة من بون سيرا على الأقدام، حيث فاض نهر آر وأدى إلى دمار كبير في المنطقة.

وعبرت ميركل مرارا تأثرها خلال محادثتها سكّان المنطقة الذين خسروا كلّ ما لديهم، وتعهّدت أن تقدم الدولة مساعدات لإعادة الإعمار.

ولفتت المستشارة وقد بدت مصدومة لما شاهدته من دمار لحق بالطرق والجسور وبالمنازل والأشجار التي اقتلعتها المياه ومن أكوام الحطام المغطاة بالوحول، إلى أن "اللغة الألمانية قد تفتقر لكلمات تصف الدمار الذي وقع".

إعادة الإعمار ستستغرق وقتا طويلا

إلى ذلك، تعهد وزير المال أولاف شولتس تقديم مساعدات حكومية طارئة بـ300 مليون يورو، وإطلاق السلطات برنامجا لإعادة الإعمار بمليارات اليورو.

واعتبر أرمين لاشيت، رئيس وزراء شمال الراين-وستفاليا، وهي ولاية ألمانية أخرى أصابتها الفيضانات بشدة، أن إصلاح المباني والطرق والسكك الحديد وأنابيب المياه والكهرباء سيستغرق شهورا وربما "سنوات".

فرانس24/ أ ف ب

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