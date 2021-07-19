رحيل الفنان الدانماركي كورت فيسترغارد صاحب الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد

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توفي الفنان الدانماركي كورت فيسترغارد المعروف برسم صورة كاريكاتورية للنبي محمد عن عمر 86 عاما، حسب ما أعلنت أسرته لوسائل الإعلام المحلية الأحد. وأدى نشر رسمه في العام 2005 لاندلاع احتجاجات عارمة في الدول الإسلامية خصوصا في فبراير/شباط 2006. وقضى فيسترغارد السنوات الأخيرة من حياته على غرار الأشخاص المرتبطين بتلك الرسوم الكاريكاتورية، في مكان سري تحت حماية الشرطة.

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غيب الموت الفنان الدانماركي كورت فيسترغارد عن عمر 86 عاما، والذي اشتهر برسم صورة كاريكاتورية للنبي محمد، أدت إلى اندلاع أعمال شغب عنيفة في بعض الدول الإسلامية، كما أفادت أسرته لوسائل إعلام دانماركية الأحد.

وأفادت عائلته لصحيفة "برلينغسكي" بأن فيسترغارد توفي أثناء نومه بعد صراع طويل مع المرض.

ويعتبر فيسترغارد من الفنانين الذين أنجزوا 12 رسما كاريكاتوريا نشرتها في 30 سبتمبر/أيلول 2005 الصحيفة اليومية الدانماركية المحافظة "ييلاندز-بوستن" تحت عنوان "وجه محمد".

وفي البداية، مرت الرسوم الكاريكاتورية بدون أن يلاحظها أحد لكن بعد 15 يوما نظمت مظاهرة في كوبنهاغن، ثم احتج عليها سفراء دول إسلامية في الدانمارك.

ولاحقا في فبراير/شباط 2006، تصاعد الغضب واندلعت أعمال عنف ضد الدانمارك في العالم الإسلامي، اعتبرتها الدانمارك أخطر أزمة في السياسة الخارجية للبلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبلغت أعمال العنف المرتبطة بالرسوم الكاريكاتورية ذروتها في 2015 بهجوم أسفر عن مقتل 12 فنانا في المجلة الأسبوعية الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو في باريس، والتي كانت قد أعادت نشر الرسوم عام 2012.

وكان يجب على كورت فيسترغارد خلال السنوات الأخيرة من حياته، على غرار العديد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بالرسوم الكاريكاتورية، أن يعيش تحت حماية الشرطة في مكان سري.

وفي أوائل 2010، ألقت الشرطة الدانماركية على صومالي يبلغ 28 عاما مسلح بسكين في منزل فيسترغارد وكان يخطط لقتله.

فرانس24/ أ ف ب

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