أكثر من 200 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي تلقوا اللقاح بالكامل ضد فيروس كورونا

تلقى أكثر من نصف السكان الراشدين في الاتحاد الأوروبي اللقاح بالكامل ضد فيروس كورونا، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أي نحو مئتي مليون شخص، في حين أنها، في وقت سابق، كانت قد حددت هدف تلقيح 70% من الراشدين هذا الصيف.

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وفق المفوضية الأوروبية الخميس، فإن مئتي مليون شخص في الاتحاد الأوروبي تلقوا طعومهم بالكامل ضد كوفيد-19، أي أكثر من نصف السكان الراشدين، علماً أن المفوضية كانت قد حددت هدف تلقيح 70% من الراشدين هذا الصيف.

وأفادت متحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت في مؤتمر صحافي "حتى اليوم، يوجد 200 مليون شخص ملقحين بالكامل في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن هذا العدد يمثل "نسبة 54,7% من الراشدين" الملقحين بالكامل، عبر حصولهم على الجرعتين المطلوبتين أو على جرعة واحد من لقاح جونسون آند جونسون.

وصرحت المتحدثة "لدينا 68,4% من الراشدين في الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعتهم الأولى" مشيدةً بهذا "التقدم الملموس جداً". مضيفة "نحن الآن من بين مناطق العالم التي سجّلت أعلى معدّلات تلقيح. لكن من المهمّ أن يكون هذا التقدم موزّعاً بشكل أكثر توازناً كي لا توجد مناطق حيث يمكن للفيروس أن ينتشر ويتحوّر".

واستنادا البيانات الرسمية، أعطت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 440 مليون جرعة من اللقاحات، أي 98,4 جرعة لكل مئة نسمة، فيما أعطت الولايات المتحدة 102,4 جرعة لكل مئة نسمة.

ويذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين كانت أعلنت في العاشر من تموز/يوليو أن الاتحاد الأوروبي يملك ما يكفي من الجرعات لتلقيح "ما لا يقلّ عن 70% من السكان الراشدين هذا الشهر".

فرانس24/ أ ف ب

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