بريطانيا تستضيف محادثات دولية حاسمة حول المناخ تمهيدا لقمة "كوب 26"

مسيرة للمطالبة بمزيد من الإجراءات بينما يعقد وزراء المناخ والبيئة في مجموعة العشرين اجتماعا. نابولي في 22 يوليو/تموز 2021.

يلتقي وزراء المناخ والبيئة من 51 دولة الأحد في بريطانيا لإجراء محادثات مناخية "حاسمة" ومغلقة على مدار يومين، تمهيدا لعقد قمة "كوب 26" في نوفمبر/تشرين الثاني في غلاسكو. ورغم أن اتفاق باريس للمناخ في 2015 نص على ضرورة حصر الاحترار بدرجتين مئويتين كحد أقصى، إلا أن علماء حذروا من أن مسار الأمور الحالي لا يسمح بتحقيق تلك التطلعات.

إعلان اقرأ المزيد

تستضيف بريطانيا الأحد وزراء المناخ والبيئة من 51 دولة لإجراء محادثات مناخية "حاسمة" قبل قمة المناخ "كوب 26" في نوفمبر/تشرين الثاني في غلاسكو.

ويرأس وزير الدولة البريطاني للشؤون التجارية والطاقة والاستراتيجية الصناعية ألوك شارما الاجتماع، الذي يدوم يومين وقالت لندن إنه سيتناول "قضايا رئيسية تتطلب إيجاد حلول لها" خلال القمة. وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن شارما، رئيس قمة "كوب 26"، يأمل في "بناء أرضية مشتركة ورسم الخطوط العريضة لنتائج غلاسكو".

وسيشارك وزراء البيئة والمناخ في الولايات المتحدة والهند والصين في الاجتماع المغلق. وهذا أول اجتماع وزاري حضوري منذ أكثر من 18 شهرا، لكنه سيشتمل أيضا على مشاركات عبر الفيديو، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من المشاركين.

تغريدة الحساب الرسمي لقمة "كوب26" 💯 days to go!

⁣

📢 #COP26

🇬🇧 Glasgow⁣, UK

🗓️ 31 Oct - 12 Nov 2021⁣

⁣

Securing a brighter future requires action from us all. So as we work towards COP26 in the next 100 days, let’s seize this moment to come #TogetherForOurPlanet.



The countdown is on.#ClimateAction pic.twitter.com/VMSeIoQChh — COP26 (@COP26) July 23, 2021

وفي السياق، صرح شارما "إننا نواجه أوقاتا عصيبة بالنسبة إلى كوكبنا والطريقة الوحيدة التي سنحمي بها مستقبله هي أن تسير الدول على المسار نفسه". مضيفا "سيراقب العالم كي يرى ما إذا كنا سنجتمع في غلاسكو ونفعل ما هو ضروري لتغيير الأمور في هذا العقد الحاسم".

وأضاف المسؤول البريطاني "من الضروري أن نشمر معا عن سواعدنا ونجد أرضية مشتركة وأن نستخلص بشكل جماعي كيف سنبني مستقبلا أكثر اخضرارا وإشراقا لأطفالنا والأجيال المقبلة".

وكان اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015 قد نص على ضرورة حصر الاحترار بدرجتين مئويتين حدا أقصى مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية مع السعي إلى حصره بـ1,5 درجة فقط. إلا أن مسار الأمور الحالي لا يسمح بتحقيق ذلك على ما يرى علماء.

تغريدة الحكومة البريطانية In the run-up to #COP26 we will be working with 26 #OneStepGreener Ambassadors: the extraordinary, everyday people from across the UK going above & beyond for our climate.



Do you have what it takes to be an Ambassador?👉https://t.co/Ipp1agiQVe#TogetherForOurPlanet pic.twitter.com/qLe8udKw2q — UK Government in Wales (@UKGovWales) July 24, 2021

بدورها، تسعى المملكة المتحدة إلى أن يكون هذا الاجتماع غير الرسمي والذي يعقد خلف أبواب مغلقة، فرصة لتشجيع "المحادثات الصريحة"، حتى يتمكن مختلف الأطراف من إيجاد حلول للمضي قدما في القمة.

وفي هذا الشأن، قال الوزير البريطاني "الوزراء يجب ألا يخشوا من إبراز نقاط الخلاف، مع الحفاظ في الوقت نفسه على روح التعاون"، آملا في أن يتيح هذا الاجتماع "مناقشة حلول ملموسة" و"التوصل الى رؤية موحدة". مضيفا "بصفتنا وزراء مسؤولين عن مكافحة الاحترار المناخي، نحمل ثقل العالم على أكتافنا. واليومان المقبلان سيكونان حاسمين".

تغريدة الوزير البريطاني ألوك شيرما A pleasure to welcome @JaneGoodallInst to the #COP26 family 🙌



I look forward to working closely with you to accelerate #ClimateAction and ambition ahead of Glasgow https://t.co/sBIhxhcqyh — Alok Sharma (@AlokSharma_RDG) July 24, 2021

وستجري البلدان التي تطلق كميات كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل الصين والولايات المتحدة، خلال هذا اللقاء، مناقشات مع الدول الأكثر عرضة للاحترار المناخي مثل جامايكا وكوستاريكا ورواندا وجزر مارشال.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك