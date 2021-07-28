بريطانيا تستثني فرنسا من قرار السفر بلا حجر للأشخاص الملقحين من الاتحاد الأوروبي

قررت الحكومة البريطانية الأربعاء السماح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما عدا فرنسا، بالسفر إلى إنكلترا دون الحاجة إلى خضوعهم لحجر صحي عند الوصول. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 2 أغسطس/آب.

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سيسمح للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالكامل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، باستثناء فرنسا، بالسفر إلى إنكلترا دون الحاجة إلى خضوعهم لحجر صحي عند الوصول، كما أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء.

وقال وزير النقل غرانت شابس على تويتر "نحن نساعد في لم شمل الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع عائلاتهم وأصدقائهم".

تغريدة وزير النقل البريطاني غرانت شابس We're helping reunite people living in the US and European countries with their family and friends in the UK 👪



From 2nd August at 4am people from these countries will be able to come to the England from an amber country without having to quarantine if they're fully vaxxed 💉 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) July 28, 2021

ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من الرابعة صباحا (03:00 ت غ) يوم 2 أغسطس/آب. وبموجب ذلك، سيتمكن المسافرون الذين تلقوا لقاحا معتمدا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو وكالة الأدوية الأوروبية، بشكل كامل، من السفر من أي بلد مدرج في القائمة البرتقالية للحكومة البريطانية دون الحاجة إلى عزل أنفسهم لمدة 10 أيام.

لكن يبقى عليهم الخضوع لاختبار قبل مغادرتهم واختبار آخر في اليوم الثاني لوصولهم إلى إنكلترا.

وستطبق قواعد منفصلة على القادمين من فرنسا بسبب قلق الحكومة إزاء "الوجود المستمر" لمتحورة بيتا التي يعتقد أنها أكثر مقاومة للقاحات.

وسيتوجب على المسافرين من إحدى دول القائمة البرتقالية التي تشمل معظم البلدان الأوروبية والولايات المتحدة، الذين لم يتلقوا اللقاح كاملا الخضوع للحجر الصحي عند الوصول.

كما، أكدت الحكومة استئناف الرحلات البحرية الدولية.

وتواجه بريطانيا موجة أخرى من الفيروس بسبب المتحورة دلتا، على الرغم من انخفاض عدد الإصابات الأسبوع الماضي، فيما حصل أكثر من 70 في المئة من البالغين في البلاد على اللقاح كاملا.

فرانس24/ أ ف ب

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