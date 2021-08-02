سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكينغ" تطالب بمرفأ آمن لإنزال 555 شخصا على متنها

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سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" ترسو في ميناء مرسيليا. فرنسا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2020.

أعلنت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" الإثنين عن حاجتها إلى مرفأ آمن لإنزال 555 مهاجرا على متنها، محذرة من أن "الوضع لا يحتمل" حسبما نقلت منظمة "إس أو إس مديتيرانيه" غير الحكومية، التي أشارت بدورها إلى أن الطلب وجه إلى سلطات كل من مالطا وتونس وليبيا وإيطاليا، وأن مالطا رفضت الاستجابة فيما لم ترد كل من ليبيا وتونس بعد.

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طلبت سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكينغ" الإثنين من السلطات البحرية المختصة في أكثر من دولة متوسطية، تأمين مرفأ آمن لإنزال 555 شخصا على متنها حيث بات "الوضع لا يحتمل"، كما علم من منظمة "إس أو إس مديتيرانيه" غير الحكومية.

وقالت المنظمة "طلبنا من جميع السلطات المختصة: مالطا وتونس وليبيا واليوم إيطاليا". ورفضت مالطا طلب المنظمة غير الحكومية، بينما "لم ترد" ليبيا وتونس عليه.

تغريدة منظمة "إس أو إس مديتيرانيه" (3/3) L'#OceanViking a demandé un lieu sûr de débarquement à toutes les autorités maritimes compétentes. pic.twitter.com/GqPPH1B7mt — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) August 2, 2021

إنقاذ أكثر من 700 مهاجر

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، جرى إنقاذ أكثر من 700 مهاجر حاولوا عبور المتوسط على متن قوارب صغيرة، بفضل عمليات نفذتها سفينة "أوشن فايكينغ" وأيضا سفينتا "سي ووتش" و"ريسكيو شيب" التابعتين لمنظمات غير حكومية ألمانية.

وفي هذا الإطار، أكدت متحدثة باسم "إس أو إس مديتيرانيه" أن "الوضع على متن السفينة لم يعد يحتمل". وكتبت المنظمة غير الحكومية على تويتر الإثنين "مع حدة الأمواج وشدة الحرارة تتدهور الحالة الجسدية للأشخاص الموجودين على متنها".

تغريدة منظمة "إس أو إس مديتيرانيه" Les équipes de @SOSMedIntl s'occupent désormais de 555 rescapé.e.s à bord de l'Ocean Viking.

(2/2) pic.twitter.com/OlowujXzum — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) August 1, 2021

بدورها، كتبت مسؤولة الفريق الطبي على تويتر "كثيرون يعانون من دوار البحر. وقد أغمي على البعض على ظهر السفينة بسبب الحرارة والمعاناة التي مروا بها".

هذا وعقب كل عملية إنقاذ، تنتظر المنظمات غير الحكومية لأيام في عرض البحر لتحديد السلطات البحرية لـ"ميناء آمن" لإنزال المهاجرين.

ولا تزال ليبيا، رغم استمرار الانفلات الأمني فيها، نقطة عبور أساسية لآلاف المهاجرين الذين يسعون كل عام للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية، التي تبعد مسافة 300 كيلومتر من سواحل ليبيا.

"آلية أوروبية لتقاسم المهاجرين"

وكانت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في فرنسا سيلين شميت قد دعت في مطلع يوليو/تموز، أوروبا إلى تشكيل "بشكل عاجل" آلية توزيع تلقائية وقائمة على التضامن، للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم ليحصلوا على ضمانات باستقبال أفضل وعدم ترك البلدان المطلة على المتوسط فقط في الخطوط الأمامية.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد سجلت عمليات تدفق المهاجرين واعتراضهم ووصولهم إلى وسط المتوسط زيادة هذا العام، فيما لقي ما لا يقل عن 1113 شخصا مصرعهم في المتوسط، خلال النصف الأول من سنة 2021 خلال محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية.

فرانس24/ أ ف ب

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