فيروس كورونا: بريطانيا تلغي الحجر الصحي المفروض على القادمين من فرنسا وتصنفها ضمن القائمة البرتقالية

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أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أنها سترفع قيود الحجر الصحي المفروضة على المسافرين القادمين من فرنسا ابتداء من الأحد المقبل. ويتزامن هذا القرار مع إعادة وضع فرنسا ضمن القائمة البرتقالية للدول التي تصنفها بريطانيا حسب مستوى خطورة تفشي وباء كورونا فيها.

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ابتداء من الأحد المقبل، لن تفرض بريطانيا قيود الحجر الصحي على الفرنسيين الذين سيدخلون إلى أراضيها وذلك بعد إجراء مراجعة جديدة لإجراءات السفر من قبل الحكومة.

والتغيير الذي سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع عند الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش يضع فرنسا مجددا على اللائحة البرتقالية وفق نظام التصنيف البريطاني.

وسمحت الحكومة البريطانية الشهر الماضي للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما عدا فرنسا الذين تلقوا اللقاح بدخول بريطانيا دون الحاجة للخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام عند الوصول.

وبررت بريطانيا قرارها هذا حينها بالمخاوف من انتشار متحورة بيتا من فيروس كورونا، على الرغم من أن هذا القرار أثر بشكل أساسي على المناطق الفرنسية ما وراء البحار، وخاصة جزيرة لاريونيون.

رفع الهند والبحرين وقطر والإمارات من القائمة الحمراء

لكن مسؤولين فرنسيين أعربوا عن غضبهم حيال هذه الخطوة التي اعتبروا أن فيها "تمييزا".

لكن فرنسا تنضم مجددا الآن إلى عشرات الدول الأخرى المدرجة على القائمة البرتقالية التي تتطلب من المسافرين فقط إجراء اختبار كوفيد-19 عند الوصول إلى بريطانيا ومغادرتها.

كما سيتم رفع الهند والبحرين وقطر والإمارات من القائمة الحمراء التي تتطلب حجزا فندقيا مكلفا لمدة 10 أيام عند الوصول إلى البرتقالية.

فرانس24/ أ ف ب

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