وكالة الأدوية الأوروبية لا تجد علاقة بين اضطرابات الدورة الشهرية واللقاحات ضد فيروس كورونا

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صرحت وكالة الأدوية الأوروبية بأن لجنة السلامة التابعة لها درست حالات اضطرابات الدورة الشهرية بعد تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وخلصت إلى عدم وجود علاقة بين هذه الاضطرابات واللقاحات. وأوصت باعتبار ثلاثة أعراض جانبية جديدة بعد تلقى لقاح جونسون آند جونسون الذي أكدت أن فوائده تفوق مخاطره.

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أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الجمعة أنها لم تجد أي صلة حتى الآن بين لقاحات المضادة لفيروس كورونا واضطرابات الدورة الشهرية. وقالت الوكالة إن لجنة السلامة التابعة لها درست حالات اضطرابات الدورة الشهرية بعد تلقي التطعيم. وأضافت أنها طلبت مزيدا من البيانات من شركات تصنيع اللقاحات لتقييم الأمر.

وأوصت الوكالة باعتبار ثلاثة أعراض جديدة آثارا جانبية محتملة بعد تلقي لقاح جونسون آند جونسون، وهي انخفاض عدد الصفائح الدموية والدوار وطنين الأذن إلى المعلومات الموجودة على ملصق لقاح جونسون آند جونسون.

وأكدت الوكالة أن فوائد لقاح جونسون آند جونسون لا تزال أكبر من أي مخاطر. وأضافت أنها درست 1183 حالة أصيب بالدوار وأكثر من مئة حالة أصيبت بطنين الأذن لتصل إلى هذه النتيجة.

فرانس 24 / رويترز

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