بلجيكا: سبع وفيات بدار للمسنين إثر إصابتهم بالسلالة الكولومبية لفيروس كورونا رغم تلقيهم اللقاح

السلالة الكولومبية الجديدة تمثل أقل من 1 بالمئة من عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلجيكا. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

توفي سبعة مقيمين في دار للمسنين في بلجيكا إثر إصابتهم بالسلالة الكولومبية لفيروس كورونا على الرغم من تلقيهم جرعات اللقاح كاملة. وحسب طبيب الدار فإن ما قد يبرر وفاتهم هو تقدمهم في السن وحالتهم الصحية السيئة. ونشأت هذه الطفرة الجديدة للفيروس في كولومبيا ورصدت في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة فيما تبقى حالات الإصابات بها في أوروبا نادرة. وتمثل هذه السلالة حاليا أقل من 1 بالمئة من عدد الإصابات في بلجيكا.