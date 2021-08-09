اليونان: الجهود مستمرة للسيطرة على حريق جزيرة إيفيا لليوم السابع على التوالي

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حريق غابات كبير يقترب من قرية بافكي في إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان.

يضاعف الإطفائيون في اليونان الاثنين جهودهم لليوم السابع على التوالي لوقف زحف حريق إيفيا على بعد مئتي كيلومتر شرق أثينا الذي يحاصر عدة قرى في شمال هذه الجزيرة. ويحاول فريق الإطفاء المكون من 500 شخص من بينهم مئتان من أوكرانيا ورومانيا وقف زحف النيران على الرغم من قلة استغلال الإمكانيات الجوية بسبب محدودية الرؤية والدخان الكثيف.

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يواصل الإطفائيون في اليونان الاثنين لليوم السابع على التوالي، معركتهم ضد حريق إيفيا على بعد مئتي كيلومتر شرق أثينا، حيث تحاصر النيران القرى الواقعة في شمال هذه الجزيرة اليونانية واحدة تلو الأخرى.

وقال نائب وزير الحماية المدنية اليوناني نيكوس هاردالياس الأحد إنها كانت "ليلة أخرى صعبة" في جزيرة إيفيا التي تستعر فيها الحرائق منذ سبعة أيام. ويعد فريق الإطفائيين الذي يتكون من 500 إطفائي في الجزيرة من بينهم حوالى مئتين من أوكرانيا ورومانيا وتؤازرهم 17 طائرة قاذفة مياه وطائرة هليكوبتر، وفقا لخدمات الإطفاء اليونانية.

وعلى الرغم من أن معظم الحرائق في اليونان قد تمت السيطرة عليها إلى حد ما الاثنين، فإن الحريق في إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، يبقى الأكثر إثارة للقلق.

وتم إخلاء عشرات القرى من سكانها الواحدة تلو الأخرى بعدما اجتاحت النيران المنازل الأولى.

ويكافح الإطفائيون حتى ساعات الفجر في مونوكاريا في غياب وسائل التدخل الجوية من أجل منع وصول النيران إلى بلدة إستييا المهددة بألسنة اللهب بحسب وكالة الأنباء اليونانية (انا).

وقال هاردالياس الأحد إن الوسائل الجوية تواجه "صعوبات خطيرة" بسبب الاضطرابات والدخان الكثيف ومحدودية الرؤية.

وندد يورغوس كيلاتزيديس نائب حاكم إيفيا، على غرار كثر، بـ"عدم كفاية" الموارد فيما يبدو "الوضع حرجا" في الجزيرة. وقال إن النيران أتت على 35 ألف هكتار على الأقل ودمرت مئات المنازل.

وستكون قريتا كماترياديس وغالاتسادس من أولويات عناصر الإطفاء الاثنين لأنه "إذا وصلت النيران إليهما، فستشعل غابة كثيفة وسيكون من الصعب إخمادها"، بحسب ما نقلت وكالة "انا" عن الإطفائيين.

وتواجه اليونان موجة من الحرائق الضخمة منذ حوالى أسبوعين يؤججها الجفاف وموجات القيظ. وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.

على مداخل أثينا، كان الحريق الذي دمر عشرات المنازل والأعمال التجارية قد بدأ ينحسر منذ الأحد لكنّ "هناك خطرا كبيرا من عودة اشتعاله" وفق هاردالياس.

في غضون ذلك، تمت السيطرة على حريق في جزيرة كريت فيما استقر الوضع في بيلوبونيز وفقا للسلطات.

وخلال الأيام العشرة الماضية وحدها، احترق 56655 هكتارا من الأرضي في اليونان، بحسب نظام معلومات الحرائق الأوروبي.

فرانس24/ أ ف ب

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