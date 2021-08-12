اليونان: السكان يشاركون في عمليات إطفاء الحرائق والأمطار تخفف من وقع الكارثة

يشارك السكان في اليونان عمال الإطفاء في جهود مكافحة الحرائق التي أدت لمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، ودمرت نحو 100 ألف هكتار منذ 29 يوليو/تموز. هذا وساهمت الأمطار التي هطلت ليل الأربعاء الخميس في مناطق من البلاد إلى جانب انخفاض درجات الحرارة في "تحسن الوضع" حسبما أشارت السلطات.

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أدت الأمطار التي تهاطلت ليل الأربعاء الخميس في مناطق من اليونان لا تواجه كغيرها الحرائق، في "تحسن الوضع" حسب رئيس بلدية بيلوبونيز، في وقت يواصل المئات من عناصر الإطفاء مدعومين من السكان جهود احتواء النيران المشتعلة منذ أسبوعين.

وأفادت إدارة الإطفاء الرسمية بأن "جبهات الحرائق ما زالت نشطة" في جزيرة إيفيا وأركاديا وميسينيا وماني في شبه جزيرة بيلوبونيز حيث "تشتعل حرائق مجددا". وصباح الخميس، اندلع حريق جديد في المنطقة الصناعية في أسبروبيرجوس على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب أثينا.

من جهة أخرى، صرح ستاتيس كوليس رئيس بلدية غورتينيا بأن انخفاض درجات الحرارة إلى 33 مئوية الخميس كما تتوقع الأرصاد الجوية، وهطول الأمطار ليلا في إيفيا وبيلوبونيز في وسط اليونان ساعدا في "تحسن الوضع".

وتقع غورتينيا في منطقة أركاديا الجبلية في بيلوبونيز. وهي بؤرة الحرائق الرئيسية في شبه الجزيرة حيث تجعل الوديان عمل عناصر الإطفاء صعبا. وأخلت السلطات نحو 20 قرية هناك في الأيام الأخيرة بينما يكافح نحو 680 رجل إطفاء، بينهم أكثر من 100 فرنسي تساعدهم خمس قاذفات مائية، النيران بلا هوادة.

وفي مواجهة الحرائق التي اجتاحت اليونان، أرسلت دول عدة خصوصا الأوروبية منها تعزيزات مع عربات ومعدات.

هذا، ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء الحرائق التي دمرت نحو 100 ألف هكتار في اليونان منذ 29 يوليو/تموز، حسبما أفاد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، كما تسببت الكارثة في نزوح آلاف السكان.

وتم إحصاء اندلاع 586 حريقا في اليونان خلال ثمانية أيام، أججتها أسوأ موجة حر منذ ثلاثة عقود في البلد المتوسطي مع أنه يشهد باستمرار موجات حر وحرائق غابات خلال فصل الصيف.

فرانس24/ أ ف ب

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