اليونان: فرق الإطفاء تعلن السيطرة على الحرائق العنيفة التي دمرت أكثر من مئة ألف هكتار

ألسنة اللهب بالقرب من قرية جوفز في جزيرة إيفيا، على بعد حوالي 185 كيلومترا شمال أثينا، اليونان، الأحد 8 أغسطس 2021.

أعلن الجمعة متحدث باسم فرق الإطفاء في اليونان "السيطرة" على الحرائق العنيفة التي تسببت بتدمير أكثر من مئة ألف هكتار في البلاد منذ نهاية تموز/يوليو، وذلك بعد هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة. وأوضح المصدر أنه لم يتبق سوى بعض الجيوب المتناثرة.

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صرح متحدث باسم فرق الإطفاء الجمعة أنه تمت "السيطرة" على الحرائق العنيفة التي دمرت أكثر من مئة ألف هكتار في اليونان منذ نهاية تموز/يوليو.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء "منذ الخميس لم تعد هناك جبهة نشطة رئيسية بل جيوب متناثرة"، بفضل هطول أمطار في عدة مناطق وانخفاض درجات الحرارة.

وكانت السلطات اليونانية قد حظرت السفر أو دخول الغابات والمتنزهات الوطنية حتى 9 آب/أغسطس، وفقا للحماية المدنية.

فرانس24/ أ ف ب

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