إسبانيا تباشر ترحيل 800 مهاجر قاصر من جيب سبتة إلى المغرب

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رجال شرطة إسبان يقفون إلى جانب المهاجرين الذين ينتظرون عبور الحدود إلى المغرب. جيب سبتة في 20 مايو/أيار 2021.

باشرت السلطات الإسبانية الجمعة ترحيل نحو 800 مهاجر قاصر غير مصحوبين، من سبتة إلى المغرب، والذين كانوا قد وصلوا إلى الجيب الإسباني بأعداد كبيرة في منتصف مايو/أيار، حسبما أعلن مصدر في إدارة المنطقة.

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بدأ جيب سبتة الإسباني الجمعة بترحيل نحو 800 مهاجر قاصر غير مصحوبين إلى المغرب كانوا قد وصلوا إليه بأعداد كبيرة في منتصف مايو/أيار، حسبما قال مصدر في إدارة المنطقة.

وأكد المصدر بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام إسبانية عدة تحدثت عن إعادة هؤلاء الشباب، بعد ثلاثة أشهر على وصولهم من ضمن قرابة 10 آلاف مهاجر كانوا قد عبروا الحدود خلال يومين في شمال المغرب، في حركة تدفق غير مسبوقة.

ورافقت الشرطة الجمعة القاصرين إلى الحدود، وفقا لما أظهرته صور نشرتها إحدى وسائل الإعلام المحلية.

بدورها، أوردت إذاعة "كادينا سير" بأن وزارة الداخلية أمرت بعمليات الطرد هذه في 10 أغسطس/آب في رسالة وجهتها إلى الإدارة المحلية.

فرانس24/ أ ف ب

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