كابول: عمليات الإجلاء متواصلة وسط تزايد قلق الأفغان مع اقتراب الموعد النهائي للانسحاب الأمريكي

قبل أيام من الموعد النهائي للانسحاب الأمريكي، يتصاعد القلق لدى آلاف الأفغان المستعدين للقيام بكل شيء للفرار من بلادهم التي سقطت في أيدي طالبان. وفي هذا الإطار، أكد البيت الأبيض الأربعاء أنه تم إجلاء 82 ألفا و300 شخص بواسطة رحلات أمريكية وغربية من مطار كابول. أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اعتبرت الأربعاء أن من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي "الحوار مع طالبان" الذين عادوا إلى السلطة، للحفاظ على مكتسبات الأفغان في السنوات الأخيرة.

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يتفاقم القلق لدى آلاف الأفغان المستعدين للقيام بكل شيء للفرار من بلادهم التي سقطت في أيدي طالبان بعد تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن عمليات الإجلاء ستنتهي الأسبوع المقبل.

ويتجمع الآلاف منذ أيام في مطار العاصمة كابول الذي يتولى أمنه أكثر من ستة آلاف جندي أمريكي وبعضهم مع عائلاتهم بأكملها على أمل الرحيل في إحدى الطائرات التي تسييرها الدول الغربية.

وفي هذا الإطار، أكد البيت الأبيض الأربعاء أنه تم إجلاء 82 ألفا و300 شخص بواسطة رحلات أمريكية وغربية منذ بدء تشغيل الجسر الجوي في 14 آب/أغسطس، عشية دخول طالبان إلى كابول وتوليها السلطة. وفي الساعات الأخيرة تم تكثيف العمليات وتم إجلاء نحو 19 ألف شخص خلال 24 ساعة بين يومي الثلاثاء والأربعاء.

ميركل: على المجتمع الدولي مواصلة "الحوار مع طالبان"

واعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء أن من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي "الحوار مع طالبان" الذين عادوا إلى السلطة، للحفاظ على مكتسبات الأفغان في السنوات الأخيرة على غرار التوفير المتوازي لمياه الشرب وخفض وفيات الأطفال.

وأوضحت ميركل أمام النواب في البرلمان الألماني: "يجب أن يتمثل هدفنا في الحفاظ قدر الإمكان على التغييرات التي قمنا بها على مدار العشرين عاما الماضية في أفغانستان".

بايدن يستبعد تمديد موعد الانسحاب النهائي

إلى ذلك، استبعد الرئيس جو بايدن خلال قمة افتراضية الثلاثاء مع نظرائه من مجموعة السبع فكرة تمديد التواجد العسكري الأمريكي في كابول إلى ما بعد 31 آب/أغسطس لإفساح المجال أمام المزيد من عمليات الإجلاء. وأوضح: "نحن حاليا على طريق أن ننهي في 31 آب/اغسطس المهمة الهادفة إلى إجلاء الناس لكن أيضا بفاعلية وبأمان قدر الإمكان".

واعتبر أن احترام هذه المهلة "يعتمد" على تعاون طالبان لإفساح المجال أمام الراغبين في الرحيل بالوصول إلى المطار محذرا من أية "عراقيل" أمام هذه العمليات البالغة الصعوبة.

تحذيرات الدول الحليفة

ورفض بذلك طلب حلفائه تمديد مهلة الانسحاب من أجل إنجاز عمليات الإجلاء.

وكانت دول عدة قد حذرت من أن موعد 31 آب/اغسطس لن يتيح إجلاء كل الراغبين بذلك لا سيما وأن الانسحاب ولكي يصبح واقعا في ذلك اليوم، يجب أن تكون عمليات الإجلاء قد توقفت قبل ذلك. ونبهت فرنسا مسبقا من أنه في حال الالتزام بهذا الموعد فإن جسرها الجوي سيتوقف اعتبارا من مساء الخميس.

قبل أن يلقي بايدن خطابه، كررت طالبان تأكيد رفضها "الحازم" لأي تمديد لعمليات الإجلاء بعد نهاية آب/أغسطس بعدما كانت اعتبرت قبل ذلك بيوم بأن هذا الأمر يشكل "خطا أحمر".

خوف على الاقتصاد

يذكر أن حركة طالبان على يقين من أن عليها الاعتماد على الهيكليات الإدارية القائمة نظرا لعدم امتلاكها الخبرة اللازمة لكي تحكم البلاد لوحدها وخصوصا استئناف الاقتصاد المدمر من جراء الحرب والمعتمد جدا على المساعدات الدولية.

خارج كابول، في الأرياف وبعض المدن عبر الناس عن ارتياحهم من انتهاء الحرب. لكن النساء والأقليات الإثنية تبدي قلقا إزاء مصيرها. وفي بعض المناطق فرض الإسلاميون نوعا من الفصل بين الرجال والنساء في العمل أو المدارس. لكن في ظل نظامهم السابق، لم يكن بإمكان النساء العمل أو الدراسة.

ويسعى الإسلاميون إلى تقديم أنفسهم أمام السكان والمجموعة الدولية على أنهم أكثر اعتدالا لكن بدون أن يقنعوا كثيرا.

فرانس24/ أ ف ب

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