الصحة العالمية تحذر من 236 ألف حالة وفاة متوقعة في أوروبا جراء فيروس كورونا بحلول ديسمبر

أعربت منظمة الصحة العالمية الاثنين عن مخاوفها من أن يؤدي فيروس كورونا إلى وفاة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر، مشيرة إلى نسبة الوفيات ارتفعت 11 في المئة في المنطقة الأسبوع الماضي. واعتبرت المنظمة أن ازدياد انتقال الفيروس سببه تفشي المتحورة دلتا الأكثر عدوى و"التخفيف المبالغ فيه" للقيود والإجراءات إضافة إلى ازدياد السفر خلال الصيف.

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حذرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من أن يؤدي فيروس كورونا إلى وفاة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر، معربة عن قلقها حيال ركود معدلات التطعيم والعدد المنخفض للملقحين في الدول الأفقر.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه للصحافيين: "ارتفع عدد الوفيات بنسبة 11 في المئة في المنطقة الأسبوع الماضي، فيما يشير توقع يمكن الوثوق به إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر". وسجلت أوروبا نحو مليون و300 ألف وفاة بكوفيد حتى الآن.

وأشار كلوغه إلى أن 33 دولة أوروبية، من أصل 53، سجلت معدل إصابات أعلى من 10 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين. كما لفت إلى أن معدلات انتقال العدوى بالفيروس المرتفعة في القارة "مقلقة للغاية، خصوصا في ضوء العدد المنخفض في ما يتعلق بأخذ اللقاحات في أوساط الفئات السكانية ذات الأولوية في هذا الصدد في عدد من الدول".

وبحسب كلوغه، فإن ازدياد انتقال العدوى سببه تفشي المتحورة دلتا الأكثر عدوى و"التخفيف المبالغ فيه" للقيود والإجراءات إضافة إلى ازدياد السفر خلال الصيف، مشيرا إلى تراجع وتيرة التطعيم في المنطقة بعد تلقي نحو نصف سكان أوروبا كامل جرعات اللقاحات.

وتابع: "تراجعت الوتيرة خلال الأسابيع الستة الماضية بنسبة 14 في المئة، متأثرة بنقص القدرة على الوصول إلى اللقاحات في بعض الدول وغياب قبول اللقاحات في أخرى". وقال كلوغه إن "الركود في تلقي اللقاحات في منطقتنا يمثل مصدر قلق جديا"، داعيا الدول إلى "زيادة الإنتاج ومشاركة الجرعات وتحسين الوصول" إليها.

ولم يتلق كامل الجرعات سوى ستة في المئة من سكان الدول ذات الدخل المنخفض والمنخفض إلى المتوسط في أوروبا، بينما لم تتمكن بعض الدول من تطعيم سوى موظف صحي واحد من كل عشرة.

فرانس24/ أ ف ب

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