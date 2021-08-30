فيروس كورونا: الاتحاد الأوروبي يحذف ست دول بينها الولايات المتحدة ولبنان من قائمة السفر الآمن

أعلنت حكومات الاتحاد الأوروبي الإثنين إزالة الولايات المتحدة وخمس دول أخرى من قائمة الاتحاد للسفر الآمن، وهو ما يعني أن الزائرين القادمين من تلك الدول من المرجح أن يواجهوا قيودا أكثر صرامة مثل إجراءات للفحص والحجر الصحي، جراء المخاوف من ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا فيها. والدول الخمس هي كوسوفو وإسرائيل والجبل الأسود ولبنان ومقدونيا الشمالية.

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قررت حكومات الاتحاد الأوروبي الإثنين إزالة الولايات المتحدة وخمس دول أخرى من قائمة الاتحاد للسفر الآمن، وهو ما يعني أن الزائرين القادمين من تلك الدول من المرجح أن يواجهوا قيودا أكثر صرامة مثل إجراءات للفحص والحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.

وبحسب الاتحاد، فان الدول الخمس الأخرى هي كوسوفو وإسرائيل والجبل الأسود ولبنان ومقدونيا الشمالية.

وتسعى القائمة لتوحيد قواعد السفر في أرجاء الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أنها غير ملزمة للدول التي لها الحرية في تقرير سياساتها بشأن الحدود.

فرانس24/ رويترز

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