انتخابات تشريعية في روسيا وسط انتقادات المعارضة لحرمانها من تقديم مرشحين

أحد أفراد البحرية الروسية يدلي بصوته في مركز اقتراع بفلاديفوستوك في 17 سبتمبر 2021

وسط تذمر المعارضة بسبب منع ممثليها من الترشح، انطلقت الجمعة الانتخابات التشريعية الروسية التي تستمر ثلاثة أيام. وبحسب استطلاعات الرأي، لا تتجاوز نسبة تأييد حزب روسيا الموحدة الحاكم 30% في خضم تراجع شعبيته على خلفية فضائح الفساد وتراجع المستوى المعيشي في البلاد.

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في استحقاق منع فيه غالبية معارضي الكرملين من المشاركة، فتحت مراكز الاقتراع في أقصى شرق روسيا الجمعة أبوابها للانتخابات التشريعية الموزعة على ثلاثة أيام.

ودعي قرابة 108 ملايين روسي للإدلاء بأصواتهم من الجمعة إلى الأحد لانتخاب 450 نائبا في مجلس الدوما، نصفهم عبر نظام القائمة النسبية والنصف الآخر عبر الغالبية.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا خلال اجتماع بث مباشرة عبر موقعها الرسمي "هيا بنا ننتخب!".

وفتحت مراكز الاقتراع أولا في مناطق كامتشاتكا وتشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي عند الساعة الثامنة صباحا من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 20:00 ت غ الخميس) علما أن في روسيا 11 توقيتا مختلفا.

وقالت أينغا إيرينا مسؤولة اللجنة الانتخابية المحلية في بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي كبرى مدن شبه جزيرة كامتشاتكا خلال اجتماع عبر الفيديو مع اللجنة الانتخابية المركزية "لدينا يوم جميل مشمس وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة بالتحديد".

وأكدت "سنبذل قصارى جهدنا لكي تجرى العملية الانتخابية بانفتاح وشفافية".

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ويحظى حزب روسيا الموحدة الحاكم الذي تتراجع شعبيته على خلفية فضائح الفساد وتراجع المستوى المعيشي في البلاد، بنسبة تأييد لا تتجاوز 30% في البلاد بحسب استطلاعات الرأي.

لكن الحزب سيفرض نفسه في الانتخابات بسبب عدم وجود منافسة فعلية، إذ إن الأحزاب الأخرى الممثلة في الدوما، من شيوعيين وقوميين ووسطيين، تعتمد نهجا قريبا من الكرملين حول القضايا الأساسية.

وأقصي القسم الأكبر من المعارضة المناهضة لبوتين عن الاقتراع، في ذروة أشهر من القمع بدأ مع اعتقال أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني أثناء عودته الى روسيا في كانون الثاني/يناير بعد تعرضه لتسميم يتهم به الكرملين.

اتهامات من المعارضة

من جانبها، اتهمت حركة المعارض المسجون أليكسي نافالني الجمعة غوغل وآبل بالرضوخ للكرملين بعد حذف التطبيق المخصص للهواتف المحمولة والذي يسمح بتنظيم التصويت ضد حزب الرئيس فلاديمير بوتين، في اليوم الأول من الانتخابات التشريعية في روسيا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من القمع الذي أدى بحكم الأمر الواقع إلى استبعاد منتقدي الرئيس الروسي من هذه الانتخابات.

وكتب ليونيد فولكوف، وهو مسؤول معارض منفي، على تلغرام "اليوم عند الساعة 08:00 بتوقيت روسيا (05:00 ت غ )، حذفت كل من غوغل وآبل تطبيق ’نافالني‘ من متجري التطبيقات الخاصين بهما. وهذا يعني أنهما استسلما لابتزاز الكرملين".

ونظرا إلى عدم السماح لأي شخص مناهض للكرملين تقريبا بالترشح للانتخابات التشريعية المقررة في الفترة الممتدة من 17 أيلول/سبتمبر إلى 19 منه، أنشأ أنصار نافالني استراتيجية أطلقوا عليها "التصويت الذكي" بهدف دعم المرشح، غالبا ما يكون شيوعيا، الأوفر حظا، لمواجهة مرشح الحزب الحاكم "روسيا الموحدة".

وهذا التطبيق يتيح للمستخدمين معرفة المنافس الذي سيصوتون له في دائرتهم الانتخابية. في الماضي، لاقى هذا النهج بعض النجاح خصوصا في موسكو عام 2019.

لكن صباح الجمعة، لم يعد التطبيق ظاهرا في "متجري" غوغل وآبل في روسيا، وفقا لصحافيين من وكالة الأنباء الفرنسية، ولم تستجب الشركتان الأمريكيتان العملاقتان على الفور للتعليق.

ومنذ أسابيع، تزيد موسكو تحذيراتها لشركات الإنترنت العملاقة التي ترفض إزالة محتوى تعتبره غير قانوني، خصوصا منشورات حركة نافالني المحظورة بسبب "التطرف" منذ حزيران/يونيو.

كما تم استدعاء ممثلين لشركتي غوغل وآبل الخميس أمام لجنة في مجلس الاتحاد في البرمان الروسي. وتحدث مسؤولون روس عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق منصات ترفض الامتثال للأوامر الروسية.

وقال الكرملين الجمعة، في اليوم الأول من الانتخابات التشريعية، إن شركتي آبل وغوغل الأمريكيتين العملاقتين امتثلتا للقانون الروسي بحذف تطبيق المعارضة المخصص للهواتف المحمولة والذي يهدف إلى تشجيع التصويت ضد مرشحي الحزب الحاكم.

وأوضح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "هذا التطبيق غير قانوني في بلادنا. تلقت المنصتان أوامر قضائية" دفعتهما إلى الامتثال "لروح القانون ونصه".

وقد حكم بالفعل على الكثير من شبكات التواصل الاجتماعية، في مقدمها فيس بوك، بدفع غرامات ثقيلة، كما تباطأ سير عمل تويتر بشكل كبير في روسيا منذ أشهر.

وغرد إيفان جدانوف الذي كان مدير منظمة أليكسي نافالني "صندوق مكافحة الفساد" حتى تم حلها "حذف تطبيق نافالني من المنصات عمل مخز يندرج في إطار الرقابة السياسية. سيكون خبرا مفرحا للحكومة الاستبدادية والدعاية الروسية".

وقالت قناة فريق نافالني على تلغرام "الدولة الروسية بكاملها وحتى شركات التكنولوجيا الكبرى ضدنا، لكن هذا لا يعني أننا سنستسلم".

فرانس24/ أ ف ب

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