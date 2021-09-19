إسبانيا: ثوران بركان يجبر السلطات على إجلاء عشرات السكان في جزيرة لا بالما

الحمم البركانية تتصاعد من بركان كومبري فييخا بجزيرة لا بالما الإسبانية، 19 أيلول/ سبتمبر.

بعد تحذير علماء من تزايد خطر ثوران بركان كومبري فييخا، بدأت السلطات الإسبانية الأحد عمليات إجلاء لعشرات الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة وبعض الماشية إلى مناطق أكثر أمنا في جزيرة لا بالما. وقالت وزارة الدفاع الإسبانية إنها نشرت جنودا للمساعدة في الإجلاء.

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أجلت السلطات الإسبانية الأحد نحو 40 شخصا يعانون من مشاكل في الحركة وبعض الماشية إلى مناطق أكثر أمنا في جزيرة لا بالما بعد تحذير علماء من تزايد خطر ثوران بركان كومبري فييخا.

وقال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إن العلماء سجلوا سلسلة من الزلازل تصل شدتها إلى 3.8 في متنزه كومبريه فيخا الوطني في جنوب الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية إنها نشرت جنودا للمساعدة في الإجلاء. ولم تأمر السلطات بالإجلاء الشامل لما يصل إلى 33 ألفا يعيشون بالقرب من البركان.

وقال متحدث باسم معهد جزر الكناري لعلم البراكين "تتزايد شدة الزلازل وتندفع الحمم باطراد نحو السطح. تتزايد فرصة وقوع انفجار، الأمر الذي جعل الحكومة تقرر إجلاء بعض الناس".

وفي تغريدة، كتبت الحكومة المحلية التي بدأت في تنفيذ عمليات إجلاء في المناطق المأهولة الأقرب إلى البركان، "بدأ الثوران البركاني في منطقة كابيثا دي فاكا في إل باسو".

واضافت "يطلب من السكان توخي الحذر الشديد والابتعاد عن منطقة الثوران لتجنب أي مخاطر".

حالة تأهب

وكانت سحب من الدخان والرماد والحمم البركانية تتصاعد من فوهة البركان، وفقا للمشاهد الأولى التي بثها التلفزيون العام الإسباني عند قرابة الساعة 16,30 (14,30 ت غ).

يخضع بركان كومبري فييخا للمتابعة منذ أسبوع بسبب الارتفاع الكبير في النشاط الزلزالي.

سجل معهد جزر الكناري لعلم البراكين آلاف الهزات الأرضية التي وصلت قوتها إلى 4 درجات على مقياس ريشتر منذ السبت الماضي.

وشرعت السلطات التي أبلغت السكان بأن يكونوا مستعدين قبل عدة أيام، شرعت قبل ساعات قليلة من ثوران البركان في إجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدات الأقرب إلى البركان في هذه الجزيرة الواقعة قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا.

وقرر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الذي كان من المقرر أن يغادر إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التوجه إلى المكان على الفور.

وقال المكتب الاعلامي للحكومة الإسبانية في بيان إنه "نظرا للوضع في جزيرة لا بالما أرجأ رئيس الحكومة رحلته المقررة اليوم إلى نيويورك وسيقوم بزيارة جزر الكناري بعد ظهر اليوم لمتابعة تطورات الوضع".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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