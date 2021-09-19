روسيا: الانتخابات التشريعية تدخل يومها الثالث والأخير والحزب الحاكم المرشح الوحيد للفوز

في اليوم الثالث والأخير، يتوجه الروس إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية، استبعدت منها حركة المعارض ألكسي نافالني. ودعي إلى هذه الانتخابات 108 ملايين روسي، ومن المرجح جدا أن يفوز بها الحزب الحاكم "روسيا الموحدة". وانتقد حلفاء نافالني المعارض غوغل وتلغرام لخضوعهما لضغوطات السلطات الروسية، لممارسة الرقابة عليهم، جراء فرضهما قيودا للوصول إلى توصيات تدعو للتصويت ضد الحكومة.

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يدلي الروس الأحد بأصواتهم في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية، التي تجرى على امتداد ثلاثة أيام بدءا من الجمعة وبشكل جزئي عبر الإنترنت، واستبعدت منها حركة المعارض ألكسي نافالني.

ويُدعى حوالي 108 ملايين روسي للتصويت حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش الأحد، ويُنتظر صدور أولى النتائج في ساعة متأخرة الأحد. ويهدف الاقتراع إلى إعادة انتخاب 450 نائباً في مجلس الدوما أحد غرفتي البرلمان الروسي الذي يسيطر عليه حالياً حزب "روسيا الموحدة". وتُجرى أيضاً انتخابات محلية وإقليمية.

"روسيا الموحدة" مرشح للفوز من دون مفاجأة

ويُتوقع أن يفوز في هذه الانتخابات بدون مفاجأة، حزب "روسيا الموحدة" الحاكم رغم تراجع شعبيته، بعد أشهر من القمع.

وقال فلاديمير زاخاروف وهو رجل أعمال يبلغ 43 عاما جاء ليدلي بصوته السبت في سان بطرسبورغ ثاني مدن البلاد، "ليس هناك انتخابات فعلية. ليس لدى الناس خيارا تقريبا، هناك عدد قليل جدا من الأحزاب، في الواقع لا يوجد شيء للاختيار منه".

من جانبها، اعتبرت إيكاتيرينا وهي موظفة تبلغ 40 عاما، أن "هذا خيار بدون خيار. سنختار الأقل سوءا".

وبحسب لائحة الانتهاكات التي أعدتها منظمة "غولوس" غير الحكومية المتخصصة في مراقبة الانتخابات، أُحصيت قرابة 3500 مخالفة صباح الأحد بعد أكثر من يومين على بدء التصويت، من بينها حشو الصناديق وضغوط للاقتراع.

ونظرا إلى عدم السماح لأي شخص مناهض للكرملين تقريبا بالترشح للانتخابات التشريعية، أسس أنصار نافالني استراتيجية أطلقوا عليها تسمية "التصويت الذكي" بهدف دعم المرشح الذي غالبا ما يكون شيوعيا، الأوفر حظا لمقارعة مرشح الحزب الحاكم "روسيا الموحدة".

غوغل وآبل تخضعان للضغوطات

في الماضي، لاقى هذا التكتيك بعض النجاح خصوصاً في موسكو عام 2019. خلال الأشهر الأخيرة، سعت السلطات إلى عرقلة الوصول إلى توصيات المعارضة للتصويت، ممارسةً ضغوطا على شركتي الإنترنت العملاقتين غوغل وآبل.

وخضعت غوغل وآبل أخيرا الجمعة، ووافقتا على حذف من متجريهما للتطبيقات تطبيق "التصويت الذكي" التابع لنافالني. واتّهم أنصاره الشركتين الأمريكيتين بأنهما "استسلمتا لابتزاز الكرملين".

وعرقلت شركة غوغل صباح الأحد أيضا الوصول إلى محتويات أخرى تتضمن هذه التوصيات الانتخابية: مقطعا فيديو نُشرا على منصة يوتيوب التي تملكها غوغل، ولائحتان منشورتان على خدمة "غوغل دوكس" للتحكم بالنصوص.

ورد فريق نافالني عبر نشر شريط فيديو جديد مماثل على يوتيوب ونسخ جديدة من اللوائح عبر غوغل دوكس. ونُشرت عبر موقع تويتر أيضا تعليمات لتحميل شبكة افتراضية خاصة "في بي إن" للالتفاف على الرقابة المفروضة.

وأفادت مصادر مقربة من آبل وغوغل أن الشركتين اتخذتا قرارهما مقابل تهديدات تلقتاهما من السلطات الروسية، خصوصاً بشأن توقيف موظفيهما المحليين.

فرانس24/ أ ف ب

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