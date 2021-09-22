أردوغان يعلن أن تركيا ستصادق على اتفاق باريس للمناخ الشهر المقبل

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستصادق على اتفاق باريس للمناخ الشهر المقبل بعد عرضه على البرلمان الذي يحظى فيه حزبه بالأغلبية.

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قبل أسابيع من انعقاد المؤتمر الدولي حول المناخ في غلاسكو، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده ستصادق الشهر المقبل على اتفاق باريس للمناخ.

وكانت تركيا وقعت في العام 2016 الاتفاق الرامي إلى حصر احترار المناخ في العالم بدرجتين مئويتين، أو بدرجة مئوية ونصف درجة مقارنة مع معدلات ما قبل الثورة الصناعية.

لكنها لم تصادق رسميا عليه من خلال تصويت في البرلمان حيث يحظى أردوغان بالغالبية.

والثلاثاء قال الرئيس التركي "سنعرض اتفاق باريس للمناخ على البرلمان للمصادقة عليه الشهر المقبل"، أي قبيل موعد انعقاد المؤتمر الدولي حول المناخ في غلاسكو.

وتابع الرئيس التركي "أود أن أعلن من هنا من الجمعية العامة للأمم المتحدة للعالم بأسره القرار الذي اتخذناه إثر التقدم الذي تحقق في إطار الاتفاق".

وأضاف "نتطلع إلى (إنجاز) المصادقة على الاتفاق الذي يرمي إلى تحقيق الحياد الكربوني قبل موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في غلاسكو".

فرانس24/ أ ف ب

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