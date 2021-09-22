محكمة إسبانية تحقق مع وزيرة الخارجية السابقة في قضية زعيم البوليساريو

وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا تتحدث إلى وسائل الإعلام في مقر الوزارة في مدريد. إسبانيا في 18 مايو/أيار 2021.

أعلنت محكمة إسبانية الثلاثاء في بيان عن استدعاء وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا، لاستجوابها في إطار تحقيق حول ظروف استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا. ويسعى القضاء خصوصا إلى معرفة أسباب عدم التدقيق في جواز سفر غالي لدى وصوله الأراضي الإسبانية، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

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قررت محكمة إسبانية استدعاء وزيرة الخارجية السابقة لاستجوابها في إطار تحقيق حول ملابسات السماح لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، بدخول البلاد لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا حسبما أعلن القضاء الإسباني الثلاثاء.

وأشارت المحكمة الإقليمية في أراغون (شمال شرق) في بيان، إلى أن قاضي التحقيق في محكمة مدينة سرقسطة حيث حطت طائرة غالي "قرر استدعاء وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا لاستجوابها في إطار تحقيق قضائي في قضية غالي".

وأوضحت المحكمة في بيانها بأن "هذا التحقيق فتح بسبب الاشتباه بارتكاب جرم المواربة" ويرمي إلى "التحقق من الظروف التي أحاطت دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا". وبحسب وسائل إعلام، يسعى القضاء إلى كشف ملابسات عدم التدقيق في جواز سفر غالي لدى وصوله إلى الأراضي الإسبانية.

لكن لحد الآن لم يتم تحديد موعد لجلسة استجواب غونزاليس لايا التي تركت منصبها إثر تعديل أجراه رئيس الوزراء بدرو سانشيز في يوليو/تموز على التشكيلة الحكومية.

وأشعل استقبال إسبانيا للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو"، فتيل أزمة دبلوماسية حادة بين إسبانيا والمغرب. ووصل غالي سرا إلى إسبانيا في 18 أبريل/نيسان بعدما أقلته طائرة طبية تابعة للرئاسة الجزائرية الداعمة للحركة الصحراوية، وبحوزته "جواز دبلوماسي"، وفق صحيفة "إل باييس". ومن ثم أدخل غالي إلى مستشفى لوغرونيو (شمال) بحال حرجة.

وبعدما خرج إلى العلن نبأ وجوده في إسبانيا، أثار استقباله في المملكة أزمة بين مدريد والرباط، بلغت ذروتها بوصول أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي في منتصف أيار/مايو إلى جيب سبتة الإسباني بعد تراخي السلطات المغربية في ضبط الحدود.

وفي حينه، أعربت الرباط عن "سخطها" وطالبت بتحقيق "شفاف" حول ملابسات دخول غالي إلى إسبانيا، مؤكدة أن زعيم البوليساريو دخل الأراضي الإسبانية وافدا من الجزائر "بوثائق مزورة وهوية منتحلة". وردت مدريد لدى مغادرة غالي إلى الجزائر مطلع يونيو/حزيران بعدما تلقى العلاج، بالقول إن غالي "كان يحمل أوراقا ثبوتية باسمه دخل بموجبها إسبانيا".

فرانس24/ أ ف ب

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